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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6019602060216022>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:51

  Grand Touring написав:
  drevlyanin написав:
Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
Вы только посмотрите на такую красоту, как можно развить Гидропарк
Зображення

Где-то у себя в имении под Киевом забеспокоился Виталик.
У Вас же готовая заявка на мэрское кресло на следующих выборах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:53

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы меня пугаете! Это ветка риелтеров. А вы не знаете азов. Хочешь, чтобы продаван был податливее при торге - заставьте его сами назвать цену. Чтобы произнося цифру он сам осознал какие это огромные деньги.

Да ладно.
Привел рыл пару ушлых колежанок понаглее, чтобы прощупать хозяина на предмет торга. Стандартная схема, ничего личного. Да если бы даже опустились до 150 куе, дамы поморочили бы голову и пропали в тумане.

Очень может быть. Но так это и есть "рынок" который там в чем-то должен кого-то переубедить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:09

  Sidus написав:
  galadriel написав:
  Sidus написав:Если все покупатели будут утверждать, что она стоит вдвое дешевле, то рано или поздно вы это тоже поймете и продадите вдвое дешевле. Рынок


Был случай - квартира выставилась на продажу за $20т (не Киев. Продана потом была за $18т). Один чорт по телефону предложил десятку :) Другой - $12т.
Рынок,6лять, ага :)))

Разні случаї єсть(с)


Так в том то и дело, что нашелся тот, кто предложил 18...а представьте предлагали бы 10-12 все на протяжении года...ваши действия?


Цена не с потолка взята, небольшой торг - и вуаля.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:27

  Grand Touring написав:
  rjkz написав:
Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
не "с", а парковка просто рядом, как и метро

не понимаю, почему люди не любят растущие цены в Киеве и плотную многоэтажную застройку. Лично мне нравится эта тенденция, второй Шанхай. Ипотеку бы неплохо также ввести, чтобы добавила газку.


Если растет закономерно - я за. Если разгоняется пузырь - я против, чем больше разнгонится - тем громче лопнет. Взрывной рост выгоден застройщикам и перекупам, я ни тот ни другой.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:08

  rjkz написав:
  Grand Touring написав:
  rjkz написав:
Объявление внимательно читали? Продается с "парковкой для яхт и катеров".
Думаю, яхты и катера идут в нагрузку.
не "с", а парковка просто рядом, как и метро

не понимаю, почему люди не любят растущие цены в Киеве и плотную многоэтажную застройку. Лично мне нравится эта тенденция, второй Шанхай. Ипотеку бы неплохо также ввести, чтобы добавила газку.


Если растет закономерно - я за. Если разгоняется пузырь - я против, чем больше разнгонится - тем громче лопнет. Взрывной рост выгоден застройщикам и перекупам, я ни тот ни другой.

Просто Киев становится вторым Лондоном, все деньги стекаются сюда. Почему так - непонятно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:24

  BIGor написав:
  rjkz написав:
Если растет закономерно - я за. Если разгоняется пузырь - я против, чем больше разнгонится - тем громче лопнет. Взрывной рост выгоден застройщикам и перекупам, я ни тот ни другой.

Просто Киев становится вторым Лондоном, все деньги стекаются сюда. Почему так - непонятно.

Из-за Brexit.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:28

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Был другой случай. Пришли две тети на просмотр, услышали цену: 180К. Эта квартира столько не стоит!
Потом пришла семейная пара с дочкой лет 18. Дочка услышав цену - рассмеялась (не знаю, может нервное). Через 6 месяцев продалось за 200К. Рынок он такой... непоследовательный и непредсказуемый.


Настало время акуительных историй. Всем киевским дочкам по квартире за 200К на 18-летие, и ріст на 11% за полгода, угу :mrgreen: Рынок он такой (с)

Смешного мало. Как то выставил свою квартиру на продажу, смотрела семья для дочки, которая поступила в институт рядом. Сами живут в доме под Киевом Дело было в 2017.
В общем история про покупку квартиры за 200куе на 18 летние для Украины не вызывает удивления. Это наши реалии
ПС
Второй забавный случай тех же лет. Продавал квартиру в ипенях, два человека предлагали на 40% ниже заявленой цены, которая была +- по рынку, но тогда время такое было.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:41

hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:45

  Grand Touring написав:
  drevlyanin написав:
Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
Вы только посмотрите на такую красоту, как можно развить Гидропарк
Зображення

нема парковок для яхт, до речі, а на Рибальськай де гандоли паркувати ?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:49

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Чёй то непонятна. Они к вам приходили не зная изначально цены и не видя фоток квартиры или это такая тупая импровизация на понижение.

Все они знали и видели. Похоже на второе. Прожженные такие.


Не завжди ті хто переглядають квартири завчасно знають ціни і бачили фото. Коли шукав квартиру в 2019 році, нам рієлтер сказав я підберу варіанти і покажу (хоча ми дзвонили по конкрентній картирі), він показав ту квартиру, якою ми цікавились а потім повів показувати ще декілька варіантів. Їоч наш бюджет був до 125К - він нам показав квартири і за 135к і за 150к (казав тут можна торгуватись) - але ми також були здивовані, коли чули вартість.
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