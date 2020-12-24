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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6019602060216022

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:52

  Жека79 написав:hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.

Тре взяти на увагу собі.
Акщо для дочки, то +10% зверху ціни.
Рахую ціну цоколя.
Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні)
+5куе за МсДональдс
+2куе, якщо дочці
ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:23

:idea:
  flyman написав:
  Жека79 написав:hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.

Тре взяти на увагу собі.
Акщо для дочки, то +10% зверху ціни.
Рахую ціну цоколя.
Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні)
+5куе за МсДональдс
+2куе, якщо дочці
ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.


Залишилась дрібниця: знайти "дочку підземелля", яка погодиться жити в напівпідвалі Прикиївських Єпенів.
Це завдання складніше, ніж витягти бегемота з болота)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:23

  flyman написав:
  Жека79 написав:hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.

Тре взяти на увагу собі.
Акщо для дочки, то +10% зверху ціни.
Рахую ціну цоколя.
Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні)
+5куе за МсДональдс
+2куе, якщо дочці
ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.

И ещё штука за электричку до Святошино.
Так что тема не раскрыта, а Максику надо ещё выдать на гора более окуительную историю.
Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете :)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:26

  flyman написав:
  Grand Touring написав:
  drevlyanin написав:
Собираетесь всё продать, построить аэроплан и свалить отсюда на......?
Вы только посмотрите на такую красоту, как можно развить Гидропарк
Зображення

нема парковок для яхт, до речі, а на Рибальськай де гандоли паркувати ?

Гондолы на территории комплекса парковать запрещено. Концепт: комплекс без гондол. Можно парковаться вдоль всей набережной на много километров в обе стороны.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:28

  somilitark написав:ещё штука за электричку до Святошино.
Так что тема не раскрыта, а Максику надо ещё выдать на гора более окуительную историю.
Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете

Проте ознак зниження цін КРжН - поки що немає.
Графіки і діаграми московитського тролля - можна не брати до уваги.
Якщо до кінця літа 2021 не буде явних ознак дешевія, значить, помітного здешевлення не буде
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:29

  flyman написав:
  Жека79 написав:hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.

Тре взяти на увагу собі.
Акщо для дочки, то +10% зверху ціни.
Рахую ціну цоколя.
Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні)
+5куе за МсДональдс
+2куе, якщо дочці
ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.

Надо еще проверить какой формат Макдональдс. Если с драйвином и террасой - то можно и 7.5 сверху. Если без драйвина - 4.2 максимум.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:32

  somilitark написав:Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете :)

Ну а что тут такого? Денег за это, в отличие от ОЛХ, здесь, слава Богу, не берут.
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