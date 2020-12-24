Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Тре взяти на увагу собі. Акщо для дочки, то +10% зверху ціни. Рахую ціну цоколя. Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні) +5куе за МсДональдс +2куе, якщо дочці ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Тре взяти на увагу собі. Акщо для дочки, то +10% зверху ціни. Рахую ціну цоколя. Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні) +5куе за МсДональдс +2куе, якщо дочці ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.
Залишилась дрібниця: знайти "дочку підземелля", яка погодиться жити в напівпідвалі Прикиївських Єпенів. Це завдання складніше, ніж витягти бегемота з болота)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Тре взяти на увагу собі. Акщо для дочки, то +10% зверху ціни. Рахую ціну цоколя. Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні) +5куе за МсДональдс +2куе, якщо дочці ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.
И ещё штука за электричку до Святошино. Так что тема не раскрыта, а Максику надо ещё выдать на гора более окуительную историю. Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав:ещё штука за электричку до Святошино. Так что тема не раскрыта, а Максику надо ещё выдать на гора более окуительную историю. Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете
Проте ознак зниження цін КРжН - поки що немає. Графіки і діаграми московитського тролля - можна не брати до уваги. Якщо до кінця літа 2021 не буде явних ознак дешевія, значить, помітного здешевлення не буде
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Тре взяти на увагу собі. Акщо для дочки, то +10% зверху ціни. Рахую ціну цоколя. Базова ціна 20Куе (як в сусіда в оголошенні) +5куе за МсДональдс +2куе, якщо дочці ітого 27куе, закругляю на 30куе з торгом.
Надо еще проверить какой формат Макдональдс. Если с драйвином и террасой - то можно и 7.5 сверху. Если без драйвина - 4.2 максимум.
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Мужики, не давите Эйру на больной мозоль! Макс, вашей где больше нравится: а ТТ или всё таки Линден?