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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6019602060216022

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:32

  somilitark написав:Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете :)

Ну а что тут такого? Денег за это, в отличие от ОЛХ, здесь, слава Богу, не берут.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:33

  Жека79 написав:hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.


Мужики, не давите Эйру на больной мозоль!
Макс, вашей где больше нравится: а ТТ или всё таки Линден?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:45

Напевно, влітку тут ще гарніше.....

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та да. Це тобі не Львів:-)


Різдво. +6 градусів...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:05

https://www.olx.ua/obyavlenie/nalivnye- ... 51227b02a5

Наливные полы, полимерные, 3d

кто делал?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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