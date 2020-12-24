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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:32
somilitark написав:
Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете
Ну а что тут такого? Денег за это, в отличие от ОЛХ, здесь, слава Богу, не берут.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:33
Жека79 написав:hume
Та пусть смеются, вам что жалко?
Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.
Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.
Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.
Мужики, не давите Эйру на больной мозоль!
Макс, вашей где больше нравится: а ТТ или всё таки Линден?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:45
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:00
Та да. Це тобі не Львів:-)
Різдво. +6 градусів...
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:05
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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