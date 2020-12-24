RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6019602060216022

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:32

  somilitark написав:Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете :)

Ну а что тут такого? Денег за это, в отличие от ОЛХ, здесь, слава Богу, не берут.
airmax78
 
Повідомлень: 37055
З нами з: 25.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 4441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:33

  Жека79 написав:hume

Та пусть смеются, вам что жалко? :)

Пс. Свою однуху в ривере я тоже продал людям из другого города, которые купили ее для дочки , которой через год надо было перебираться в Киев и поступать в институт. Они мне так и сказали, год ее будем сдавать, а потом дочка переедет и будет жить. И да, продал я тоже дороже чем купил.

Пс2. Даже Олевскую которую тут неделю обсуждали тоже купили люди из Запорожья для дочки которой 22 года и которая с 17 лет живет, работает и учится в Киеве.

Так что наверно не каждому ребёнку, но некоторым таки квартиры покупают.


Мужики, не давите Эйру на больной мозоль!
Макс, вашей где больше нравится: а ТТ или всё таки Линден?
drevlyanin
 
Повідомлень: 366
З нами з: 01.04.20
Подякував: 169 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:45

Напевно, влітку тут ще гарніше.....

Зображення
Зображення
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9299
З нами з: 19.10.15
Подякував: 559 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та да. Це тобі не Львів:-)


Різдво. +6 градусів...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:05

https://www.olx.ua/obyavlenie/nalivnye- ... 51227b02a5

Наливные полы, полимерные, 3d

кто делал?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3946
З нами з: 22.12.16
Подякував: 307 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:23

  hume написав:Смешного мало. Как то выставил свою квартиру на продажу, смотрела семья для дочки, которая поступила в институт рядом. Сами живут в доме под Киевом Дело было в 2017.
В общем история про покупку квартиры за 200куе на 18 летние для Украины не вызывает удивления. Это наши реалии
ПС
Второй забавный случай тех же лет. Продавал квартиру в ипенях, два человека предлагали на 40% ниже заявленой цены, которая была +- по рынку, но тогда время такое было.


Сорян, но вы снова демонстрируете непонимание, что такое рынок. Хотелка продавана - это не он. Если избавиться от этого ментального искажения, то станет очевидным, что предложенные покупанами -40% от вашей хотелки формируют рынок не меньше, чем она. А сам рынок, вероятно, был где-то посередине.

С покупками дорогих квартир на 18-летие - еще одно ментальное искажение. То, что такие случаи бывают, не значит, что они заурядные и не вызывают удивления. 18-летним, бывает, и дорогие спортивные автомобили дарят, но это не делает подобные кейсы рутиной, клиентов таких салоны знают поименно, и продвигать этот класс машин рекламным сообщением "подари отпрыску Феррари вместе с правами" здоровым людям на ум не придет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 3800 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:32

  Frant написав:
  somilitark написав:ещё штука за электричку до Святошино.
Так что тема не раскрыта, а Максику надо ещё выдать на гора более окуительную историю.
Не заметили? Скоро прелесть на продажу, надо всех убедить в рОкете

Проте ознак зниження цін КРжН - поки що немає.
Графіки і діаграми московитського тролля - можна не брати до уваги.
Якщо до кінця літа 2021 не буде явних ознак дешевія, значить, помітного здешевлення не буде


Растишки за неимением аргументов сообразили нечто новенькое - о дешевее могут говорить только "московитские тролли" :mrgreen: Провокатор, чем еще порадуешь?
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 3800 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:14

  zРадио написав:[

Сорян, но вы снова демонстрируете непонимание, что такое рынок. Хотелка продавана - это не он. Если избавиться от этого ментального искажения, то станет очевидным, что предложенные покупанами -40% от вашей хотелки формируют рынок не меньше, чем она. А сам рынок, вероятно, был где-то посередине.

Ст

Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.

Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное.

Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.
Это в нашем менталитете
hume
 
Повідомлень: 7029
З нами з: 27.12.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:34

  hume написав:Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.


Никто не предлагает дисконт больший, чем нужно для продажи. Поэтому во времена "путин придет - квартирки заберет" -40% были рынком, а не нерациональным подарком от продавца покупателю.

  hume написав:Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное.


Недвижимость - это неликвид, на реализацию которого нужно потратить время. При срочном выходе из бизнесе, действительно, может иметь место нерыночное предложение, когда за скорость продажи идет расплата ее ценой

  hume написав:Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.
Это в нашем менталитете


Не нужно манипулировать - речь шла о квартире за 200 тыс долларов. Такие подарки абсолютное большинство родителей не делает детям по 2-м причинам:
1) это могут позволить себе немногие;
2) и даже среди них есть те, кто действует в интересах ребенка, а не своих комплексов юности.

Подарить ребенку квартиру за 200 тыс долларов - почти всегда значит убить в нем мотивацию заработать на нее самому. Это вы, судя по всему, слишком молоды, если не считаете такой подарок медвежьей услугой
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 25 гру, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8869
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1693 раз.
Подякували: 3800 раз.
 
Профіль
13
6
3
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нехай палає:-)Зображення
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15695
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6019602060216022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump, zРадио і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1966, 1967, 1968
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19672 3319871
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 гру, 2020 23:00
rjkz
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 12, 13, 14
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
130 232728
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 гру, 2020 10:51
rich_121
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20503
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91925)
25.12.2020 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.