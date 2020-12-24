Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:34

hume написав: Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.

Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.

hume написав: Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное. Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное.

hume написав: Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.

Это в нашем менталитете Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.Это в нашем менталитете

Никто не предлагает дисконт больший, чем нужно для продажи. Поэтому во времена "путин придет - квартирки заберет" -40% были рынком, а не нерациональным подарком от продавца покупателю.Недвижимость - это неликвид, на реализацию которого нужно потратить время. При срочном выходе из бизнесе, действительно, может иметь место нерыночное предложение, когда за скорость продажи идет расплата ее ценойНе нужно манипулировать - речь шла о квартире за 200 тыс долларов. Такие подарки абсолютное большинство родителей не делает детям по 2-м причинам:1) это могут позволить себе немногие;2) и даже среди них есть те, кто действует в интересах ребенка, а не своих комплексов юности.Подарить ребенку квартиру за 200 тыс долларов - почти всегда значит убить в нем мотивацию заработать на нее самому. Это вы, судя по всему, слишком молоды, если не считаете такой подарок медвежьей услугой