Ну а что тут такого? Денег за это, в отличие от ОЛХ, здесь, слава Богу, не берут.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:32
Додано: П'ят 25 гру, 2020 10:33
Мужики, не давите Эйру на больной мозоль!
Макс, вашей где больше нравится: а ТТ или всё таки Линден?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 11:45
Напевно, влітку тут ще гарніше.....
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та да. Це тобі не Львів:-)
Різдво. +6 градусів...
Всім процвітання!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:05
Наливные полы, полимерные, 3d
кто делал?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:23
Сорян, но вы снова демонстрируете непонимание, что такое рынок. Хотелка продавана - это не он. Если избавиться от этого ментального искажения, то станет очевидным, что предложенные покупанами -40% от вашей хотелки формируют рынок не меньше, чем она. А сам рынок, вероятно, был где-то посередине.
С покупками дорогих квартир на 18-летие - еще одно ментальное искажение. То, что такие случаи бывают, не значит, что они заурядные и не вызывают удивления. 18-летним, бывает, и дорогие спортивные автомобили дарят, но это не делает подобные кейсы рутиной, клиентов таких салоны знают поименно, и продвигать этот класс машин рекламным сообщением "подари отпрыску Феррари вместе с правами" здоровым людям на ум не придет
Додано: П'ят 25 гру, 2020 12:32
Растишки за неимением аргументов сообразили нечто новенькое - о дешевее могут говорить только "московитские тролли" Провокатор, чем еще порадуешь?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:14
Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.
Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное.
Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.
Это в нашем менталитете
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:34
Никто не предлагает дисконт больший, чем нужно для продажи. Поэтому во времена "путин придет - квартирки заберет" -40% были рынком, а не нерациональным подарком от продавца покупателю.
Недвижимость - это неликвид, на реализацию которого нужно потратить время. При срочном выходе из бизнесе, действительно, может иметь место нерыночное предложение, когда за скорость продажи идет расплата ее ценой
Не нужно манипулировать - речь шла о квартире за 200 тыс долларов. Такие подарки абсолютное большинство родителей не делает детям по 2-м причинам:
1) это могут позволить себе немногие;
2) и даже среди них есть те, кто действует в интересах ребенка, а не своих комплексов юности.
Подарить ребенку квартиру за 200 тыс долларов - почти всегда значит убить в нем мотивацию заработать на нее самому. Это вы, судя по всему, слишком молоды, если не считаете такой подарок медвежьей услугой
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 25 гру, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нехай палає:-)
Всім процвітання!
|