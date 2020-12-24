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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6020602160226023

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:01

Скажи склінню балконів - ні!)))))))

Макс має оцінити балкони, так як їх точно ніхто не буде склити!(вони не мають даху/стелі) :mrgreen:
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А тут, зразу за парканом, де формується перший поверх - мають збудувати мого смарта! 8)

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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:01

  Долярчик написав:Макс має оцінити балкони, так як їх точно ніхто не буде склити!(вони не мають даху/стелі)
даю идею
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Grand Touring
 
Повідомлень: 526
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