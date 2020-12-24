А тут, зразу за парканом, де формується перший поверх - мають збудувати мого смарта!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:01
Скажи склінню балконів - ні!)))))))
Макс має оцінити балкони, так як їх точно ніхто не буде склити!(вони не мають даху/стелі)
А тут, зразу за парканом, де формується перший поверх - мають збудувати мого смарта!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:01
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