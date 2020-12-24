Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:12

Vlad442 написав: Есть хотелки продаванов, есть хотелки покупанов. Рыночная цена это тонкий слой, где происходят сделки. Ни первое, ни второе ее не формуруют, а, если сильно отличаются, вызывают смех и недоумение, как в примерах выше, когда человек продает по рыночной цене, а ему вместо адекватного торга на 5% предлагают 40%. При этом такого никогда не предложат тому, у кого цена завышена на 35%, а будут предлагать только людям, которые и так продают по нормальной цене, рассчитывая найти неопытного лоха

Есть хотелки продаванов, есть хотелки покупанов. Рыночная цена это тонкий слой, где происходят сделки. Ни первое, ни второе ее не формуруют, а, если сильно отличаются, вызывают смех и недоумение, как в примерах выше, когда человек продает по рыночной цене, а ему вместо адекватного торга на 5% предлагают 40%. При этом такого никогда не предложат тому, у кого цена завышена на 35%, а будут предлагать только людям, которые и так продают по нормальной цене, рассчитывая найти неопытного лоха

Vlad442 написав: Купить детям и подарить это две большие разницы Купить детям и подарить это две большие разницы

Vlad442 написав: У родителей из другого города есть лишние деньги, но квартира в Киеве им не нужна. Тут ребенок поступает. Почему бы не купить с ремонтом на время учебы вместо платить несколько лет аренду, а там видно будет. Всегда можно будет продать в случае нужды. У большинства людей с периферии квартира в Киеве ассоциируется с хорошим вложением. Никак не худшим, чем в их родном городе. У родителей из другого города есть лишние деньги, но квартира в Киеве им не нужна. Тут ребенок поступает. Почему бы не купить с ремонтом на время учебы вместо платить несколько лет аренду, а там видно будет. Всегда можно будет продать в случае нужды. У большинства людей с периферии квартира в Киеве ассоциируется с хорошим вложением. Никак не худшим, чем в их родном городе.

Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных. Инертность мышления продавца присутствует только, когда рынок падает. Когда же рынок растет, наоборот, возникает желание действовать на опережение. Такова природа человека. Смириться с потерями тяжелее, нежели приписать себе прибыль. Даже в конце 2008-го, когда изменение статуса кво было видно невооруженным взглядом, присутствовала часть самодуров, считавших, что цены каких-то чужих квартир, может, и упали, но их собственных - точно нетОчень небольшая разница. И купить, и подарить - это отдать в пользование, решить крупнейший бытовой вопрос. Последнее лишь снимает ограничение на продажу с целью прогулять (а какие еще мотивы могут быть у подавляющего большинства 18-летних). Понятно, что на это не пойдут даже самые беспечные родители. С точки же зрения мотивации ребенка, ущерб одинаковыйА почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!