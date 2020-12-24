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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6020602160226023

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:01

  Долярчик написав:Макс має оцінити балкони, так як їх точно ніхто не буде склити!(вони не мають даху/стелі)
даю идею
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Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Сорян, но вы снова демонстрируете непонимание, что такое рынок. Хотелка продавана - это не он. Если избавиться от этого ментального искажения, то станет очевидным, что предложенные покупанами -40% от вашей хотелки формируют рынок не меньше, чем она. А сам рынок, вероятно, был где-то посередине.

Есть хотелки продаванов, есть хотелки покупанов. Рыночная цена это тонкий слой, где происходят сделки. Ни первое, ни второе ее не формуруют, а, если сильно отличаются, вызывают смех и недоумение, как в примерах выше, когда человек продает по рыночной цене, а ему вместо адекватного торга на 5% предлагают 40%. При этом такого никогда не предложат тому, у кого цена завышена на 35%, а будут предлагать только людям, которые и так продают по нормальной цене, рассчитывая найти неопытного лоха.
  zРадио написав:Не нужно манипулировать - речь шла о квартире за 200 тыс долларов. Такие подарки абсолютное большинство родителей не делает детям по 2-м причинам:

Купить детям и подарить это две большие разницы. Не думаю, что там речь шла о подарке и квартира оформлялась на ребенка. У родителей из другого города есть лишние деньги, но квартира в Киеве им не нужна. Тут ребенок поступает. Почему бы не купить с ремонтом на время учебы вместо платить несколько лет аренду, а там видно будет. Всегда можно будет продать в случае нужды. У большинства людей с периферии квартира в Киеве ассоциируется с хорошим вложением. Никак не худшим, чем в их родном городе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:А тут, зразу за парканом, де формується перший поверх - мають збудувати мого смарта!

Дом, в котором вы рассматривали альтернативный вариант на последнем этаже прямо или справа?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 15:44

  hume написав:
  zРадио написав:[

Сорян, но вы снова демонстрируете непонимание, что такое рынок. Хотелка продавана - это не он. Если избавиться от этого ментального искажения, то станет очевидным, что предложенные покупанами -40% от вашей хотелки формируют рынок не меньше, чем она. А сам рынок, вероятно, был где-то посередине.

Ст

Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.

Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное.

Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.
Это в нашем менталитете

а що, після виборів стало краще в економіці,
які там рішення КС,
що з монополістами та їх цінами,
як НАБУ та суди...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:12

  Vlad442 написав:Есть хотелки продаванов, есть хотелки покупанов. Рыночная цена это тонкий слой, где происходят сделки. Ни первое, ни второе ее не формуруют, а, если сильно отличаются, вызывают смех и недоумение, как в примерах выше, когда человек продает по рыночной цене, а ему вместо адекватного торга на 5% предлагают 40%. При этом такого никогда не предложат тому, у кого цена завышена на 35%, а будут предлагать только людям, которые и так продают по нормальной цене, рассчитывая найти неопытного лоха


Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных. Инертность мышления продавца присутствует только, когда рынок падает. Когда же рынок растет, наоборот, возникает желание действовать на опережение. Такова природа человека. Смириться с потерями тяжелее, нежели приписать себе прибыль. Даже в конце 2008-го, когда изменение статуса кво было видно невооруженным взглядом, присутствовала часть самодуров, считавших, что цены каких-то чужих квартир, может, и упали, но их собственных - точно нет

  Vlad442 написав:Купить детям и подарить это две большие разницы


Очень небольшая разница. И купить, и подарить - это отдать в пользование, решить крупнейший бытовой вопрос. Последнее лишь снимает ограничение на продажу с целью прогулять (а какие еще мотивы могут быть у подавляющего большинства 18-летних). Понятно, что на это не пойдут даже самые беспечные родители. С точки же зрения мотивации ребенка, ущерб одинаковый

  Vlad442 написав:У родителей из другого города есть лишние деньги, но квартира в Киеве им не нужна. Тут ребенок поступает. Почему бы не купить с ремонтом на время учебы вместо платить несколько лет аренду, а там видно будет. Всегда можно будет продать в случае нужды. У большинства людей с периферии квартира в Киеве ассоциируется с хорошим вложением. Никак не худшим, чем в их родном городе.


А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.

При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:26

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:А тут, зразу за парканом, де формується перший поверх - мають збудувати мого смарта!

Дом, в котором вы рассматривали альтернативный вариант на последнем этаже прямо или справа?

Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року разом з будинком, який ще справа за ним будується(тільки до 5го пов. вигнали) - а це означає, що явно вони затягнуть здачу!

Ось тут, на фото, праворуч той будинок будують - а мають здати їх разом одночасно! (казали в ВП, що один, без другого вводиди в експлуатацію НЕ будуть! )


Зображення
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.

При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!

Если у родителей из регионов (что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:31

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  hume написав:
  zРадио написав:[

Сорян, но вы снова демонстрируете непонимание, что такое рынок. Хотелка продавана - это не он. Если избавиться от этого ментального искажения, то станет очевидным, что предложенные покупанами -40% от вашей хотелки формируют рынок не меньше, чем она. А сам рынок, вероятно, был где-то посередине.

Ст

Рынок ни при чем. Кто то испытывает фортуну в надежде, что кому-то деньги очень нужны. Есть даже категория покупанов, которые заберут завтра, но на 20 % дешевле. Во времена "Путин придет- -квартирки заберёт" предложить дисконт 40% было нормой. Очень много слабых рук начитавшись Эирмакса 15ого года разлива могли не удержать непосильно нажитое.

Как пример Еленск, слившая инвест недвигу сразу после оглашения результатов выборов. Решение вроде было правильное, но поспешное.

Как может в Украине вызывать удивление фраза "купил квартиру ребенку"?? Вы наверное слишком молоды. Даже предводитель обвалишек -Захар, ютившись где то в уютных зелёных дворах ВифлеемСкай извернулся и купил ребенку стартовые апартаменты в новострое по более 40 куе за единицу. Что же говорить о более зажиточных.
Это в нашем менталитете

а що, після виборів стало краще в економіці,
які там рішення КС,
що з монополістами та їх цінами,
як НАБУ та суди...
Наприклад Ви прикупили пару квартир у вигляді повітря...
Мабудь стало все краще, інших причин Ваших дій не бачу.

Зи. Питати , а що там з КС, а самому купляти нерухомість яка буде вводитися через куплене рішення суду - це так мило:-)
Хочу щоб не було корупції і кум усі питання порішав!!!:-)
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 25 гру, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 16:34

  BIGor написав:Если у родителей из регионов (что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!


Именно. При условии, конечно, что дите по мозгам способно туда поступить и учиться. А если нет, то тем более нельзя преподносить такие подарки, как 200-тысячная квартира в Киеве. Иначе вырастет немотивированная посредственность, не способная даже дело родителей подхватить, не говоря уже о каких-то собственных заслугах
zРадио
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