Джизис народився!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про адекватность цены hume я написал с его слов. К тому же, как я думаю, реальный покупатель, встретив неадекватную хотелку, не станет предлагать -40%, а пройдет мимо. Такие предложения делают халявщики на понравившиеся варианты с нормальной ценой.
Нет единых рецептов. Все люди очень разные. Я видел и был участником разных вариантов. В каждом случае это срабатывало по разному. Не все люди работают чтобы выбраться из нищеты или заплатить за аренду, а потом, войдя в зону комфорта, успокаиваются. Не деньгами едиными меряется успех человека.
Так что я остерегся бы натягивать частный опыт и давать общие рекомендации.
Не всем это зайдет и не все смогут это образование монетизировать. Нельзя научить, можно только научиться. Если поместить студента троечника из второразрядного ВУЗа в Лондон, он не станет гением и отличником.
Меня удивляет, когда люди тратят большие для них деньги, сопоставимые со стоимостью однушки, на "хорошую" школу, рассчитывая, что ребенок именно из-за этого станет успешным и это окупится.
Инвестиции в образование очень рискованные.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:15
Хорошая школа даже в Киеве, например PSI, это не просто однушка, это однушка в год, а учится там вашим чадам придется 12-13 лет. Ну и хорошая однушка в год - в хорошем американском университете.
А почему бы и нет, что в этом такого?
Все равно пробухаем или потратим на бд. В следующую жизнь с собой не заберещь, там всем придется начинать в равных условиях, с нуля.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:32
Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.
по теме:
Какой выграшный билет в этом году был?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:32
а если родители продают прокладки как вариант?
для этого обязательно нужно Ель заканчивать или все таки подойдет что то из киевских вышей?
ну чтобы подхватить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:45
Чукча - не читатель, а писатель? Написано же выше, что если ребенок сможет по мозгам потянуть, и у родителей на это есть деньги, то стоит учиться в Йеле. Тогда, глядишь, и за родителями подхватывать ничего не нужно будет.
PS: ну а то, что ты (на вы не заслужил) попытался потроллить меня, говорит лишь о зависти. Сам в жизни то сделал что-то общественно-полезное, или только вымогательство в кресле прокурора и барыжничество бетоном на "заработанное"?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:50
Знаком в США со многими нашими успешными учеными из разных отраслей науки, программистами, финансистами и т.д. после киевских и других провинциальных укропских вышей. Может тут дело не в наших вышах, а в качестве охватываемого ими контингента?
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:51
zРадио
все старо как мир...
читайТЕ классику, "герой нашего времени"
судя по ВАШЕМУ уровню надеюсь зайдет "Идиот"(с) Ф.М.Достоевский
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52
Да это сказка риелтора обычного. Че обсуждать порожнину.
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