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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6022602360246025>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:04

Джизис народився!
Славімо Його! :D

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных.

Про адекватность цены hume я написал с его слов. К тому же, как я думаю, реальный покупатель, встретив неадекватную хотелку, не станет предлагать -40%, а пройдет мимо. Такие предложения делают халявщики на понравившиеся варианты с нормальной ценой.
  zРадио написав:А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.

Нет единых рецептов. Все люди очень разные. Я видел и был участником разных вариантов. В каждом случае это срабатывало по разному. Не все люди работают чтобы выбраться из нищеты или заплатить за аренду, а потом, войдя в зону комфорта, успокаиваются. Не деньгами едиными меряется успех человека.
Так что я остерегся бы натягивать частный опыт и давать общие рекомендации.
  zРадио написав:При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!

Не всем это зайдет и не все смогут это образование монетизировать. Нельзя научить, можно только научиться. Если поместить студента троечника из второразрядного ВУЗа в Лондон, он не станет гением и отличником.
Меня удивляет, когда люди тратят большие для них деньги, сопоставимые со стоимостью однушки, на "хорошую" школу, рассчитывая, что ребенок именно из-за этого станет успешным и это окупится.
Инвестиции в образование очень рискованные.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року

Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:15

  Vlad442 написав:Меня удивляет, когда люди тратят большие для них деньги, сопоставимые со стоимостью однушки, на "хорошую" школу, рассчитывая, что ребенок именно из-за этого станет успешным и это окупится.


Хорошая школа даже в Киеве, например PSI, это не просто однушка, это однушка в год, а учится там вашим чадам придется 12-13 лет. Ну и хорошая однушка в год - в хорошем американском университете.
А почему бы и нет, что в этом такого? :roll:
Все равно пробухаем или потратим на бд. В следующую жизнь с собой не заберещь, там всем придется начинать в равных условиях, с нуля. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:32

Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.

по теме:
Какой выграшный билет в этом году был? :) :lol:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:32

  zРадио написав:
  BIGor написав:Если у родителей из регионов (что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!


Именно. При условии, конечно, что дите по мозгам способно туда поступить и учиться. А если нет, то тем более нельзя преподносить такие подарки, как 200-тысячная квартира в Киеве. Иначе вырастет немотивированная посредственность, не способная даже дело родителей подхватить, не говоря уже о каких-то собственных заслугах

а если родители продают прокладки как вариант?
для этого обязательно нужно Ель заканчивать или все таки подойдет что то из киевских вышей?
ну чтобы подхватить?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:45

  Прохожий написав:а если родители продают прокладки как вариант?
для этого обязательно нужно Ель заканчивать или все таки подойдет что то из киевских вышей?
ну чтобы подхватить?


Чукча - не читатель, а писатель? Написано же выше, что если ребенок сможет по мозгам потянуть, и у родителей на это есть деньги, то стоит учиться в Йеле. Тогда, глядишь, и за родителями подхватывать ничего не нужно будет.

PS: ну а то, что ты (на вы не заслужил) попытался потроллить меня, говорит лишь о зависти. Сам в жизни то сделал что-то общественно-полезное, или только вымогательство в кресле прокурора и барыжничество бетоном на "заработанное"?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:50

  Прохожий написав:для этого обязательно нужно Ель заканчивать или все таки подойдет что то из киевских вышей?


Знаком в США со многими нашими успешными учеными из разных отраслей науки, программистами, финансистами и т.д. после киевских и других провинциальных укропских вышей. Может тут дело не в наших вышах, а в качестве охватываемого ими контингента?
:roll:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:51

zРадио
все старо как мир...
читайТЕ классику, "герой нашего времени"
судя по ВАШЕМУ уровню надеюсь зайдет "Идиот"(с) Ф.М.Достоевский
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:52

  BIGor написав:
  zРадио написав:А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.

При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!

Если у родителей из регионов (что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!


Да это сказка риелтора обычного. Че обсуждать порожнину.
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