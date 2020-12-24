Додано: П'ят 25 гру, 2020 17:04

zРадио написав: Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных. Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных.

zРадио написав: А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали. А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.

zРадио написав: При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки! При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!

Про адекватность цены hume я написал с его слов. К тому же, как я думаю, реальный покупатель, встретив неадекватную хотелку, не станет предлагать -40%, а пройдет мимо. Такие предложения делают халявщики на понравившиеся варианты с нормальной ценой.Нет единых рецептов. Все люди очень разные. Я видел и был участником разных вариантов. В каждом случае это срабатывало по разному. Не все люди работают чтобы выбраться из нищеты или заплатить за аренду, а потом, войдя в зону комфорта, успокаиваются. Не деньгами едиными меряется успех человека.Так что я остерегся бы натягивать частный опыт и давать общие рекомендации.Не всем это зайдет и не все смогут это образование монетизировать. Нельзя научить, можно только научиться. Если поместить студента троечника из второразрядного ВУЗа в Лондон, он не станет гением и отличником.Меня удивляет, когда люди тратят большие для них деньги, сопоставимые со стоимостью однушки, на "хорошую" школу, рассчитывая, что ребенок именно из-за этого станет успешным и это окупится.Инвестиции в образование очень рискованные.