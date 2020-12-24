Забавно видеть столь надменный текст от воздыхателя по прокладкам. Классика не для тебя, читай Дашу Донцову
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:00
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:03
Нужно воспитание правильное. Иначе обучение за рубежом в дали от родительских глаз, с ценником от 50 куе в год, станет просто приятным приключением. Знаю три таких случая. Так что случаи бывают разные. Так же при наличии своего жилья чадо не будет просиживать рабочее время на форумах жалуясь на неадекватность цен в столице, а, возможно, направит энергию в более рациональное русло.
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