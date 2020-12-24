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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6022602360246025

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:00

  Прохожий написав:zРадио
все старо как мир...
читайТЕ классику, "герой нашего времени"
судя по ВАШЕМУ уровню надеюсь зайдет "Идиот"(с) Ф.М.Достоевский


Забавно видеть столь надменный текст от воздыхателя по прокладкам. Классика не для тебя, читай Дашу Донцову
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:03

  BIGor написав:[
Если у родителей из регионов (что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!

Нужно воспитание правильное. Иначе обучение за рубежом в дали от родительских глаз, с ценником от 50 куе в год, станет просто приятным приключением. Знаю три таких случая. Так что случаи бывают разные. Так же при наличии своего жилья чадо не будет просиживать рабочее время на форумах жалуясь на неадекватность цен в столице, а, возможно, направит энергию в более рациональное русло.
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