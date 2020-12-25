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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:00
Прохожий написав:zРадио
все старо как мир...
читайТЕ классику, "герой нашего времени"
судя по ВАШЕМУ уровню надеюсь зайдет "Идиот"(с) Ф.М.Достоевский
Забавно видеть столь надменный текст от воздыхателя по прокладкам. Классика не для тебя, читай Дашу Донцову
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zРадио
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:03
BIGor написав:
[
Если у родителей из регионов
(что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!
Нужно воспитание правильное. Иначе обучение за рубежом в дали от родительских глаз, с ценником от 50 куе в год, станет просто приятным приключением. Знаю три таких случая. Так что случаи бывают разные. Так же при наличии своего жилья чадо не будет просиживать рабочее время на форумах жалуясь на неадекватность цен в столице, а, возможно, направит энергию в более рациональное русло.
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hume
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:13
Vlad442 написав: zРадио написав:
Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных.
Про адекватность цены hume я написал с его слов. К тому же, как я думаю, реальный покупатель, встретив неадекватную хотелку, не станет предлагать -40%, а пройдет мимо. Такие предложения делают халявщики на понравившиеся варианты с нормальной ценой.
zРадио написав:
А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.
Нет единых рецептов. Все люди очень разные. Я видел и был участником разных вариантов. В каждом случае это срабатывало по разному. Не все люди работают чтобы выбраться из нищеты или заплатить за аренду, а потом, войдя в зону комфорта, успокаиваются. Не деньгами едиными меряется успех человека.
Так что я остерегся бы натягивать частный опыт и давать общие рекомендации.
zРадио написав:
При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!
Не всем это зайдет и не все смогут это образование монетизировать. Нельзя научить, можно только научиться. Если поместить студента троечника из второразрядного ВУЗа в Лондон, он не станет гением и отличником.
Меня удивляет, когда люди тратят большие для них деньги, сопоставимые со стоимостью однушки, на "хорошую" школу, рассчитывая, что ребенок именно из-за этого станет успешным и это окупится.
Инвестиции в образование очень рискованные.
Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит.
ПС
Квартира была продана со скидкой 6%
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hume
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:17
Vlad442 написав: Долярчик написав:
Справа, майже, готовий - але його мають здати через пів року
Тогда глупо было покупать квартиру на котловане по цене почти готового.
Поясню ще раз, чому зробив такий вибір:
1. Був лише 1 НЕЛІКВІД на останньому поверсі, ще й у внутрішньому куті будинку і ще на 7% дорожчий за той, який я взяв на котловані, але там - я МАВ ВИБІР! - решта всі пропозиції були значно дорожчі і тільки 2 останні поверхи!
2. Припустимо я взяв - а це мені треба було зазичитись ще більше у родичів, так як, навіть, на ту нижчу ціну "котлована" я все одно зазичав, бо депо закінчується через місяць(тоді родичам і віддам)
Так от, припустимо що я взяв той неліквід на останні кошти!
- нехай, трохи із затримкою, його літом здають - ЩО ДАЛІ?
а) - продавати неліквід?-так там і ціни на той період можуть ще не вирости дуже і це НЕЛІКВІД, який по нормальній ціні не продаси!
б) - тримати тупо закриту і платити за вивіз сміття/ліфт/котельню на даху і іншу куйню? (так, як коштів не буде на ремонт)
п. с. з
Так, звісно - як грошей достатньо - то і варіантів купа!
- а от що робити, коли грошей обмаль/впритик?!
Тож, я думаю, що зробив правильний вибір!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:19
hume написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Начали за здравие, закончили за упокой - сначала говорите о цене компромисса, и тут же о "рыночной цене", которую запросил продаван. Если ему предлагали на 40% меньше оба потенциальных покупателя, то вероятность неадекватной хотелки гораздо выше невменяемости оных.
Про адекватность цены hume я написал с его слов. К тому же, как я думаю, реальный покупатель, встретив неадекватную хотелку, не станет предлагать -40%, а пройдет мимо. Такие предложения делают халявщики на понравившиеся варианты с нормальной ценой.
zРадио написав:
А почему бы не дать возможность ребенку пожить в общежитии 5 лет учебы? Никто в жизни не достигает таких успехов, как люди, движимые инстинктами. Я не считаю покупку жилья детям обязанностью и элементом воспитания родителей, и благодарен своим, что мне они этого не дали.
Нет единых рецептов. Все люди очень разные. Я видел и был участником разных вариантов. В каждом случае это срабатывало по разному. Не все люди работают чтобы выбраться из нищеты или заплатить за аренду, а потом, войдя в зону комфорта, успокаиваются. Не деньгами едиными меряется успех человека.
Так что я остерегся бы натягивать частный опыт и давать общие рекомендации.
zРадио написав:
При наличии денег гораздо лучшим вложением, чем квартира в Киеве, для ребенка будет качественное западное образование. Опять же, только само обучение, а не бытовые излишки!
Не всем это зайдет и не все смогут это образование монетизировать. Нельзя научить, можно только научиться. Если поместить студента троечника из второразрядного ВУЗа в Лондон, он не станет гением и отличником.
Меня удивляет, когда люди тратят большие для них деньги, сопоставимые со стоимостью однушки, на "хорошую" школу, рассчитывая, что ребенок именно из-за этого станет успешным и это окупится.
Инвестиции в образование очень рискованные.
Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит.
ПС
Квартира была продана со скидкой 6%
в 2006?
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:27
hume написав:
Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит.
ПС
Квартира была продана со скидкой 6%
Настало время еще более акуительных историй
Квартира продалась за условные 94к, но покупатели во множественном числе почему-то ходили с предложением 60к. Кто же тот умалишенный покупан, кто предложил на 57% (94 / 60 - 100%) больше, чем остальные?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:29
proftpd66 написав:
Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.
по теме:
Какой выграшный билет в этом году был?
євро
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:30
zРадио написав: Прохожий написав:zРадио
все старо как мир...
читайТЕ классику, "герой нашего времени"
судя по ВАШЕМУ уровню надеюсь зайдет "Идиот"(с) Ф.М.Достоевский
Забавно видеть столь надменный текст от воздыхателя по прокладкам. Классика не для тебя, читай Дашу Донцову
думаю если бы Ф.М.Достоевский был бы жив то с удовольствием написал бы сиквел на свой "Идиот" с образа Зрадиста)
извиниТЕ не знаю кто такая Даша Донцова...она про прокладки пишет? ваша пресс-аташе???
и кстати
этот поток гвна от "3го в 5ярдной компании" лично для меня очень показательный)
прокладки держат?)))
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 25 гру, 2020 18:33, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:32
Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:33
Востаннє редагувалось proftpd66
в П'ят 25 гру, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
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