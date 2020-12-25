евро, это и так понятно. Я написал какие кейсы в недвиге...?
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:34
евро, это и так понятно. Я написал какие кейсы в недвиге...?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:39
рискну предположить что это зРадист купивший 2к на Минской в 2011м за 200куе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:42
смешной вы
Генезис строится "аж гай шумыть"
каждый диванный тиаретег может поднять жёппу и поехать посмотреть)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:47
у Флая 1 подвал в Буче и 2 самостроя в Жулянах и на Кардачах в ЧС
вы не умеете читать?
или не можете осознать прочитанное???
пс
кстати контакты вашего прикольного дилера с ЛС сбросьте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:59
Давайте признаем свою ошибку
И пускай все по очереди извинятся прямо тут .
Пора смыть свои ошибки до конца этого года
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:03
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:18
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:21
Бабушатник возле вас был выставлен за 53 куе. В первые 5 дней были предложения забрать сегодня же за 30 и 37 куе. Продана через месяц за 50 куе чистыми. А теперь ответь себе на вопрос, на столько ли ущербный район твоего обитания, чтоб двушку отдать за 30 куе.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:26
На примере первого объявления можно посмотреть как лун обрабатывает лохов.
Однушки от 33 метров
Метр в однушках от 850 до 920 уе
А минимальная однушка 33 куе.
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