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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6023602460256026

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 66
1. Зросли більш, як на 30%
32%
21
2. Зросли на 20 - 30%
5%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
5%
3
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
26%
17
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:34

  flyman написав:
  proftpd66 написав:Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.

по теме:
Какой выграшный билет в этом году был? :) :lol:

євро


евро, это и так понятно. Я написал какие кейсы в недвиге...?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:39

  zРадио написав:
  hume написав:Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит.
ПС
Квартира была продана со скидкой 6%


Настало время еще более акуительных историй :mrgreen: Квартира продалась за условные 94к, но покупатели во множественном числе почему-то ходили с предложением 60к. Кто же тот умалишенный покупан, кто предложил на 57% (94 / 60 - 100%) больше, чем остальные?

рискну предположить что это зРадист купивший 2к на Минской в 2011м за 200куе :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:42

  xio13 написав:Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?

смешной вы
Генезис строится "аж гай шумыть"
каждый диванный тиаретег может поднять жёппу и поехать посмотреть)))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:47

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.

по теме:
Какой выграшный билет в этом году был? :) :lol:

євро


евро, это и так понятно. Я написал какие кейсы в недвиге...?

у Флая 1 подвал в Буче и 2 самостроя в Жулянах и на Кардачах в ЧС
вы не умеете читать?
или не можете осознать прочитанное???

пс
кстати контакты вашего прикольного дилера с ЛС сбросьте
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 18:59

  Прохожий написав:у Флая 1 подвал в Буче и 2 самостроя в Жулянах и на Кардачах в ЧС
вы не умеете читать?
или не можете осознать прочитанное???

пс
кстати контакты вашего прикольного дилера с ЛС сбросьте


Давайте признаем свою ошибку :)

И пускай все по очереди извинятся прямо тут . :mrgreen:

Пора смыть свои ошибки до конца этого года
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:03

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:у Флая 1 подвал в Буче и 2 самостроя в Жулянах и на Кардачах в ЧС
вы не умеете читать?
или не можете осознать прочитанное???

пс
кстати контакты вашего прикольного дилера с ЛС сбросьте


Давайте признаем свою ошибку :)

И пускай все по очереди извинятся прямо тут . :mrgreen:

Пора смыть свои ошибки до конца этого года

Зображення
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:18

  xio13 написав:Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?

В гнезисе почти долили монолит, первую секцию закрыли фасадом. Оказались то хорошие сапоги. На выходе студия сделает до 100%
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:21

  zРадио написав:
  hume написав:Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит.
ПС
Квартира была продана со скидкой 6%


Настало время еще более акуительных историй :mrgreen: Квартира продалась за условные 94к, но покупатели во множественном числе почему-то ходили с предложением 60к. Кто же тот умалишенный покупан, кто предложил на 57% (94 / 60 - 100%) больше, чем остальные?

Бабушатник возле вас был выставлен за 53 куе. В первые 5 дней были предложения забрать сегодня же за 30 и 37 куе. Продана через месяц за 50 куе чистыми. А теперь ответь себе на вопрос, на столько ли ущербный район твоего обитания, чтоб двушку отдать за 30 куе.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:26

  proftpd66 написав:Эконом варики не плохие:

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%97%D0%B2


На примере первого объявления можно посмотреть как лун обрабатывает лохов.
Однушки от 33 метров
Метр в однушках от 850 до 920 уе
А минимальная однушка 33 куе.
hume
 
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  #<1 ... 6023602460256026
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