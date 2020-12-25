Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит. ПС Квартира была продана со скидкой 6%
Настало время еще более акуительных историй Квартира продалась за условные 94к, но покупатели во множественном числе почему-то ходили с предложением 60к. Кто же тот умалишенный покупан, кто предложил на 57% (94 / 60 - 100%) больше, чем остальные?
рискну предположить что это зРадист купивший 2к на Минской в 2011м за 200куе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:у Флая 1 подвал в Буче и 2 самостроя в Жулянах и на Кардачах в ЧС вы не умеете читать? или не можете осознать прочитанное???
пс кстати контакты вашего прикольного дилера с ЛС сбросьте
Давайте признаем свою ошибку
И пускай все по очереди извинятся прямо тут .
Пора смыть свои ошибки до конца этого года
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
hume написав:Зрадио во всех постах со своей совой. Если чего-то не знает, то додумает и утвердит. ПС Квартира была продана со скидкой 6%
Настало время еще более акуительных историй Квартира продалась за условные 94к, но покупатели во множественном числе почему-то ходили с предложением 60к. Кто же тот умалишенный покупан, кто предложил на 57% (94 / 60 - 100%) больше, чем остальные?
Бабушатник возле вас был выставлен за 53 куе. В первые 5 дней были предложения забрать сегодня же за 30 и 37 куе. Продана через месяц за 50 куе чистыми. А теперь ответь себе на вопрос, на столько ли ущербный район твоего обитания, чтоб двушку отдать за 30 куе.