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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6024602560266027

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 67
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
6%
4
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 19:56

  Libo написав:
  flyman написав:
  proftpd66 написав:Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.

по теме:
Какой выграшный билет в этом году был? :) :lol:

євро


Акции Теслы +700%. :!:
Это вам не обменкам щарится и не с индусов жалкую аренду собирать.
Только вдумайтесь, тот, кто не купил год назад бетон, а купил акции Теслы, сегодня имеет на 7 таких квартир. Без мороки. Один клик купил, еще один клик - продал. И 7 квартир вместо одной. :idea:


ранее, акции производителей конопли кажется 4000%.

есть взять 100 плечей в форексе или бинарную торговлю использовать, то 1000.000.000%
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Один клик купил, еще один клик - продал. И 7 квартир вместо одной.
не 7. Надо бы налоги заплатить
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:18

  hume написав:
  xio13 написав:Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?

В гнезисе почти долили монолит, первую секцию закрыли фасадом. Оказались то хорошие сапоги. На выходе студия сделает до 100%

Вот тут согласен, 20% тоже до 100% :)
А если серьезно - нет нигде уже ни 100%, ни даже 60%. Этот бизнес котлова-3года-переуступка уже не имеет такой доходности, как раньше, просто не все еще это поняли. Но как минимум в проигрыше не останителсь (если дом сдадут).
Вот продадите, можете посчитать и опубликовать фактическую доходность :)
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:34

  hume написав:
  xio13 написав:Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?

В гнезисе почти долили монолит, первую секцию закрыли фасадом. Оказались то хорошие сапоги. На выходе студия сделает до 100%

по случаю пару мес тому взял еще пару сапог в 3й)

а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:39

  Прохожий написав:
  hume написав:
  xio13 написав:Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?

В гнезисе почти долили монолит, первую секцию закрыли фасадом. Оказались то хорошие сапоги. На выходе студия сделает до 100%

по случаю пару мес тому взял еще пару сапог в 3й)

а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...

All-in так сказать :) пан або пропав
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:44

  Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...


Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:48

  Libo написав:
  Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...


Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке. 8)

Это все верно, но там однушка до 1млн стоит, считай 40% паркинг, не дофига ли?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 20:57

  Sidus написав:Это все верно, но там однушка до 1млн стоит, считай 40% паркинг, не дофига ли?


Есть более дешевый вариант - большие многоуровневые паркинги в жилых массивах. Это социальная инфраструктура. Должна быть обязательно. Надо насиловать раком боксера и его воришек застройщиков. Флешмоб - все паркуемся на ночь под домом Кличка и на примыкающих улицах.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:00

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic


Тут люди однухи скупают под перепродажу и цоколя в Буче, это немного не тот уровень :)
Sidus
 
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