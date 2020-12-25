Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
proftpd66 написав:Я так понял, что текст по теме, давно, является оффтопом.
по теме: Какой выграшный билет в этом году был?
євро
Акции Теслы +700%. Это вам не обменкам щарится и не с индусов жалкую аренду собирать. Только вдумайтесь, тот, кто не купил год назад бетон, а купил акции Теслы, сегодня имеет на 7 таких квартир. Без мороки. Один клик купил, еще один клик - продал. И 7 квартир вместо одной.
ранее, акции производителей конопли кажется 4000%.
есть взять 100 плечей в форексе или бинарную торговлю использовать, то 1000.000.000%
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
xio13 написав:Чето прохожий злой очень. По генезису опять заморозили стройку и бабосы?
В гнезисе почти долили монолит, первую секцию закрыли фасадом. Оказались то хорошие сапоги. На выходе студия сделает до 100%
Вот тут согласен, 20% тоже до 100% А если серьезно - нет нигде уже ни 100%, ни даже 60%. Этот бизнес котлова-3года-переуступка уже не имеет такой доходности, как раньше, просто не все еще это поняли. Но как минимум в проигрыше не останителсь (если дом сдадут). Вот продадите, можете посчитать и опубликовать фактическую доходность
Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Это все верно, но там однушка до 1млн стоит, считай 40% паркинг, не дофига ли?
Sidus написав:Это все верно, но там однушка до 1млн стоит, считай 40% паркинг, не дофига ли?
Есть более дешевый вариант - большие многоуровневые паркинги в жилых массивах. Это социальная инфраструктура. Должна быть обязательно. Надо насиловать раком боксера и его воришек застройщиков. Флешмоб - все паркуемся на ночь под домом Кличка и на примыкающих улицах.