Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...
В Америке такое пользуется спросом у звёзд Голливуда. У нас может хорошо пойти у звезд 95-го квартала или прокураторы времен пшонки головного мозга. Мне тоже нравится. Но мне 800 кв. м много. Сейчас во всем мире средний стандарт в районе 200-300 кв.м.
Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
для чого в центрі машина? все ж в пішій доступності, це ж не іпеня які.