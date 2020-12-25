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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6026602760286029>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 67
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
6%
4
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:10

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:13

  Natt написав:
  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...

можно 100500 студий замутить только вот нах они там нужны)
да и замок нах не нужен
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:17

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Макс тут медетировал на импотеку под 5 % в гривне.
Может это оно, последний причал.
И плинтуса наверное такие как надо.
И окна не на запад, а есть на все 4 стороны?((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:27

  Natt написав:
  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...


В Америке такое пользуется спросом у звёзд Голливуда. У нас может хорошо пойти у звезд 95-го квартала или прокураторы времен пшонки головного мозга.
Мне тоже нравится. Но мне 800 кв. м много. Сейчас во всем мире средний стандарт в районе 200-300 кв.м. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Макс тут медетировал

Сомик, реально, лучше свое свободное время уделите изучению языка на котором пишете...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:42

  Libo написав:
  Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...


Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке. 8)

для чого в центрі машина?
все ж в пішій доступності,
це ж не іпеня які.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:45

  Natt написав:
  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...

а рейковий транспорт в пішій доступності є?

з.і.
як на мене, доцільніше в Португалії прикупити
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:як на мене, доцільніше в Португалії прикупити

чому нэ купляеш???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:56

  Прохожий написав:
  flyman написав:як на мене, доцільніше в Португалії прикупити

чому нэ купляеш???

а Натт поїде?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:00

  Natt написав:Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...
от этой прелести хотят избавиться, Флай своё гнездышко любит
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