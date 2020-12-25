Здрасьте. Центр большой, не все в пешей доступности. Я ж не буду в ковидном общественном транспорте. А на базар, в магазин, на дачу, на бд, на Полтавщину и т.д. ? Пешком я хожу только в кафе и в банк через дорогу. Вот моя пешая доступность.
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:01
Здрасьте. Центр большой, не все в пешей доступности. Я ж не буду в ковидном общественном транспорте. А на базар, в магазин, на дачу, на бд, на Полтавщину и т.д. ? Пешком я хожу только в кафе и в банк через дорогу. Вот моя пешая доступность.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:05
тоді Порто
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Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:11
его друг уже понял идею и уже сдает
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:23
При наличии денег, дите "поступят" хоть в КИМО хоть в Харьковский юр (чтобы "подхватывали дело родителей" ), но чтобы поступить в Лигу Плюща, даже американского обычного школьного образования может быть мало. Не говоря уже о нашем (думаю, результаты PISA 2018 более чем красноречивы).
Те, кто хотят добиться высокой цели и пахать для этого, в том числе над собой, тому покупать квартиру в Киеве лишнее. Но если условный папа условный прокурор/судья условного Голопупского района, то нафига? Сначала "папа" устроит в вуз, потом устроит к себе на работу "подхватывать дело", а там недалеко и до "стояка НЛ" под аренду на пенсии.
Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:34
Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
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