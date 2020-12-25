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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6027602860296030>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 67
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
6%
4
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:01

  flyman написав:для чого в центрі машина?
все ж в пішій доступності,
це ж не іпеня які.


Здрасьте. Центр большой, не все в пешей доступности. Я ж не буду в ковидном общественном транспорте. А на базар, в магазин, на дачу, на бд, на Полтавщину и т.д. ? Пешком я хожу только в кафе и в банк через дорогу. Вот моя пешая доступность. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:05

  Libo написав:
  flyman написав:для чого в центрі машина?
все ж в пішій доступності,
це ж не іпеня які.


Здрасьте. Центр большой, не все в пешей доступности. Я ж не буду в ковидном общественном транспорте. А на базар, в магазин, на дачу, на бд, на Полтавщину и т.д. ? Пешком я хожу только в кафе и в банк через дорогу. Вот моя пешая доступность. :wink:

тоді Порто
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:11

  Прохожий написав:
  Natt написав:
  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Флай, как тебе гнездышко? Может, по знакомству немного скинут...

можно 100500 студий замутить только вот нах они там нужны)
да и замок нах не нужен


его друг уже понял идею и уже сдает

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2h-k ... shop_basic
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:23

  zРадио написав:
  BIGor написав:Если у родителей из регионов (что ну очень маловероятно, так как донецкие уже закончились) есть лишних 200 куе на пожить дитяти в Киеве, нафиг тогда дитяте третьесортные вузы? MIT или Ель!


Именно. При условии, конечно, что дите по мозгам способно туда поступить и учиться. А если нет, то тем более нельзя преподносить такие подарки, как 200-тысячная квартира в Киеве. Иначе вырастет немотивированная посредственность, не способная даже дело родителей подхватить, не говоря уже о каких-то собственных заслугах


При наличии денег, дите "поступят" хоть в КИМО хоть в Харьковский юр (чтобы "подхватывали дело родителей" :mrgreen: ), но чтобы поступить в Лигу Плюща, даже американского обычного школьного образования может быть мало. Не говоря уже о нашем (думаю, результаты PISA 2018 более чем красноречивы).
Те, кто хотят добиться высокой цели и пахать для этого, в том числе над собой, тому покупать квартиру в Киеве лишнее. Но если условный папа условный прокурор/судья условного Голопупского района, то нафига? Сначала "папа" устроит в вуз, потом устроит к себе на работу "подхватывать дело", а там недалеко и до "стояка НЛ" под аренду на пенсии. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:34

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:43

  Sidus написав:Вот тут согласен, 20% тоже до 100% :)
А если серьезно - нет нигде уже ни 100%, ни даже 60%. Этот бизнес котлова-3года-переуступка уже не имеет такой доходности, как раньше, просто не все еще это поняли. Но как минимум в проигрыше не останителсь (если дом сдадут).
Вот продадите, можете посчитать и опубликовать фактическую доходность :)


Джентльмены удачи переносят один случайный успешный опыт игры в рулетку на все последующие. Не будем им мешать. Чем больше нагребут, тем дешевле переуступать будут и тем более дорогой опыт получат

  rjkz написав:Те, кто хотят добиться высокой цели и пахать для этого, в том числе над собой, тому покупать квартиру в Киеве лишнее. Но если условный папа условный прокурор/судья условного Голопупского района, то нафига? Сначала "папа" устроит в вуз, потом устроит к себе на работу "подхватывать дело", а там недалеко и до "стояка НЛ" под аренду на пенсии. :mrgreen:


Ну, малахольные детишки нынешних хозяев жизни, не знавшие сложностей, вряд ли удержат "наследие" родителей. Через 10 лет, когда массово начнут уходить на покой герои 90-х, будет видно наверняка
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 22:54

  flyman написав:а Натт поїде?

Это ты у форумчан спрашиваешь?))
З.Ы. Натт языка не знает.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11

  rjkz написав:чтобы поступить в Лигу Плюща, даже американского обычного школьного образования может быть мало.


И там далеко не достаточно одного ума и хороших оценок.
Например, чтобы поступить в Академию сухопутных войск в Вест-Поинте или ВМФ в Анаполисе надо иметь рекомендацию члена конгресса или топ генерала Пентагона. Причем, член конгресса может дать не более 2-х рекомендаций в год. Это обычные курсанты. Многие из которых сосланые на военщину папами за плохое поведение и после окончания через пару лет уволятся. Но у всех из них будет прекрасная база для шикарной карьеры как в армии, так и на гражданке. 8)
Так и в Лиге Плюща. В своем большинстве поступают туда те, у кого прадедушки и прабабушки там еще учились. Все выпускники получат хорошие назначения. Но хорошую карьеру сделают немногие. Еще меньше достигнут вершин. Все также как в каком-нибудь КГУ им. Т.Г. Шевченко. Разницы никакой. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:14

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

А такие объекты вообще как - продаются или висят годами на ЛОХо-рылосайтах?
Не в цене вопрос, а в расположении в ж***, в адском порноремонте, особенно кухни-столовой, да и метраже - такой попробуй обслужи не имея дохода 15-20куе по минимуму в мес.
Понятно что с видом вблизи на Родину-мать такое и намного дороже продать не проблема.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:17

  Natt написав:
  flyman написав:а Натт поїде?

Это ты у форумчан спрашиваешь?))
З.Ы. Натт языка не знает.


Флай надеется на "помощь зала". :oops:
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