Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:11

rjkz написав: чтобы поступить в Лигу Плюща, даже американского обычного школьного образования может быть мало. чтобы поступить в Лигу Плюща, даже американского обычного школьного образования может быть мало.

И там далеко не достаточно одного ума и хороших оценок.Например, чтобы поступить в Академию сухопутных войск в Вест-Поинте или ВМФ в Анаполисе надо иметь рекомендацию члена конгресса или топ генерала Пентагона. Причем, член конгресса может дать не более 2-х рекомендаций в год. Это обычные курсанты. Многие из которых сосланые на военщину папами за плохое поведение и после окончания через пару лет уволятся. Но у всех из них будет прекрасная база для шикарной карьеры как в армии, так и на гражданке.Так и в Лиге Плюща. В своем большинстве поступают туда те, у кого прадедушки и прабабушки там еще учились. Все выпускники получат хорошие назначения. Но хорошую карьеру сделают немногие. Еще меньше достигнут вершин. Все также как в каком-нибудь КГУ им. Т.Г. Шевченко. Разницы никакой.