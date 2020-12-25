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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6027602860296030

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 67
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
6%
4
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:19

  drevlyanin написав:Флай надеется на "помощь зала". :oops:


В плане изучения языка я очень способный учитель. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:23

  Libo написав:
  drevlyanin написав:Флай надеется на "помощь зала". :oops:

В плане изучения языка я очень способный учитель. :oops:

И ведь не поспоришь. Вот выучила слово "укроп" :oops:
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:24

  Natt написав:
  flyman написав:а Натт поїде?

Это ты у форумчан спрашиваешь?))
З.Ы. Натт языка не знает.

І це все?
Мова вчиться на раз-два.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:27

  Natt написав:
  Libo написав:
  drevlyanin написав:Флай надеется на "помощь зала". :oops:

В плане изучения языка я очень способный учитель. :oops:

И ведь не поспоришь. Вот выучила слово "укроп" :oops:


укроп (кріп) повышает потенцию
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:27

  airmax78 написав:Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.


Только ли у нашего? Думается мне, явление интернациональное и очень давнее.
https://youtu.be/tnP3Q1xQMtk
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:40

  flyman написав:
  Natt написав:И ведь не поспоришь. Вот выучила слово "укроп" :oops:


укроп (кріп) повышает потенцию


Я в 2014-м накупил в Киеве футболок "Я - укроп!" и все лето в них проходил. :lol: В Америке кто-то спросил, что это футболке за растение, новый сорт марихуаны? Снял. Но у москалей подгорало. :lol: Как они нас тогда ненавидели за распятых мальчиков! Твари поганые. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:43

  flyman написав:укроп (кріп) повышает потенцию


Петрушка. А еще лучше для потенции лучше жевать эту петрушку вместе с виагрой и запивать пивом. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 23:55

  Libo написав:
Петрушка. А еще лучше для потенции лучше жевать эту петрушку вместе с виагрой и запивать пивом. :oops:

Чувствуются познания и в этом вопросе, мои соболезнования
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 00:03

  airmax78 написав:Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
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