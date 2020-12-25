Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
Natt написав:И ведь не поспоришь. Вот выучила слово "укроп"
укроп (кріп) повышает потенцию
Я в 2014-м накупил в Киеве футболок "Я - укроп!" и все лето в них проходил. В Америке кто-то спросил, что это футболке за растение, новый сорт марихуаны? Снял. Но у москалей подгорало. Как они нас тогда ненавидели за распятых мальчиков! Твари поганые.
airmax78 написав:Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.