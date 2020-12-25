а ви чого не берете в старому руслі Десни хатинку за лям нікомунепотрібних?
кислий, чи дрібний?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 00:41
а ви чого не берете в старому руслі Десни хатинку за лям нікомунепотрібних?
кислий, чи дрібний?
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Додано: Суб 26 гру, 2020 00:53
Поклонник доморощенного ампира детектед. Вот объясните: зачем? Это выглядит настолько дико, тяжеловесно и неуместно. Мне кажется в таких интерьерах можно получить психическое расстройство.
Додано: Суб 26 гру, 2020 00:58
flyman
Этот маэток Пабло Эскобара за лям - памятник лучшим временам ВФ или В.Пчеловодыча,как кому пёрло. И зарытым чемоданам кэша.
А ты со своим мышлением "жить на сотку, покупать в кефир в последний день годности за -50%, но стать в 60 почётным лендлордом" никогда, даже если с неба чемодан упадёт, не поймёшь, зачем людям столовая больше трёхи панельки и нах зимний сад с бассейном под этой крышей.
Бюджет ремонта сортира в этом замке тебе скалькулировать?
Додано: Суб 26 гру, 2020 01:19
"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
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