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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 01:19
"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 06:02
airmax78 написав: Grand Touring написав:
Поклонник доморощенного ампира детектед. Вот объясните: зачем? Это выглядит настолько дико, тяжеловесно и неуместно. Мне кажется в таких интерьерах можно получить психическое расстройство.
Это просто всего лишь хата, зачем - как минимум у принца должен быть соответствующий дом
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