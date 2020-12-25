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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 01:19
"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 06:02
airmax78 написав: Grand Touring написав:
Поклонник доморощенного ампира детектед. Вот объясните: зачем? Это выглядит настолько дико, тяжеловесно и неуместно. Мне кажется в таких интерьерах можно получить психическое расстройство.
Это просто всего лишь хата, зачем - как минимум у принца должен быть соответствующий дом
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Додано: Суб 26 гру, 2020 08:27
flyman написав: Natt написав: flyman написав:
а Натт поїде?
Это ты у форумчан спрашиваешь?))
З.Ы. Натт языка не знает.
І це все?
Мова вчиться на раз-два.
Шведську - ти вже вивчив?
Вже башляєш в Стокгольмі по 1500 євро щомісячно, на купівлю нових напівпідвалів біля зупинок рейкового транспорту?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 26 гру, 2020 09:14
барабашов написав:flyman
Этот маэток Пабло Эскобара за лям - памятник лучшим временам ВФ или В.Пчеловодыча,как кому пёрло. И зарытым чемоданам кэша.
А ты со своим мышлением "жить на сотку, покупать в кефир в последний день годности за -50%, но стать в 60 почётным лендлордом" никогда, даже если с неба чемодан упадёт, не поймёшь, зачем людям столовая больше трёхи панельки и нах зимний сад с бассейном под этой крышей.
Бюджет ремонта сортира в этом замке тебе скалькулировать?
як раціональний лендлорд не могу скалькуліровать кешфло, який би давав профіт на даном маєтку
https://fi202x.blogspot.com/
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