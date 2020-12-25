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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6027602860296030

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 67
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
6%
4
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:19

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic


"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 06:02

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:Поклонник доморощенного ампира детектед. Вот объясните: зачем? Это выглядит настолько дико, тяжеловесно и неуместно. Мне кажется в таких интерьерах можно получить психическое расстройство.
Это просто всего лишь хата, зачем - как минимум у принца должен быть соответствующий дом
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 08:27

  flyman написав:
  Natt написав:
  flyman написав:а Натт поїде?

Это ты у форумчан спрашиваешь?))
З.Ы. Натт языка не знает.

І це все?
Мова вчиться на раз-два.

Шведську - ти вже вивчив?
Вже башляєш в Стокгольмі по 1500 євро щомісячно, на купівлю нових напівпідвалів біля зупинок рейкового транспорту?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:14

  барабашов написав:flyman
Этот маэток Пабло Эскобара за лям - памятник лучшим временам ВФ или В.Пчеловодыча,как кому пёрло. И зарытым чемоданам кэша.
А ты со своим мышлением "жить на сотку, покупать в кефир в последний день годности за -50%, но стать в 60 почётным лендлордом" никогда, даже если с неба чемодан упадёт, не поймёшь, зачем людям столовая больше трёхи панельки и нах зимний сад с бассейном под этой крышей.
Бюджет ремонта сортира в этом замке тебе скалькулировать?

як раціональний лендлорд не могу скалькуліровать кешфло, який би давав профіт на даном маєтку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6027602860296030
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