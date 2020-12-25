|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 01:19
"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11584
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5464 раз.
- Подякували: 2909 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:14
барабашов написав:flyman
Этот маэток Пабло Эскобара за лям - памятник лучшим временам ВФ или В.Пчеловодыча,как кому пёрло. И зарытым чемоданам кэша.
А ты со своим мышлением "жить на сотку, покупать в кефир в последний день годности за -50%, но стать в 60 почётным лендлордом" никогда, даже если с неба чемодан упадёт, не поймёшь, зачем людям столовая больше трёхи панельки и нах зимний сад с бассейном под этой крышей.
Бюджет ремонта сортира в этом замке тебе скалькулировать?
як раціональний лендлорд не могу скалькуліровать кешфло, який би давав профіт на даном маєтку
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22780
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1191 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 26 гру, 2020 09:51
rjkz написав:
"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
Там только год как всё доделали.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 760 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:08
Libo написав: Прохожий написав:
а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой))
Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7037
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:15
hume написав: Libo написав: Прохожий написав:
а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой))
Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.
на счет виталика согласен, хотя он не хуже других, а в чем-то даже лучше.
а вот херсон не советую - там такая ж...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
-
jj1981ua
-
-
- Повідомлень: 429
- З нами з: 01.03.14
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:16
Какое замечательное приложение Дія. Забыл кошелек со всеми документами. Вспомнил только на выезде из Киева - возвращаться не пришлось.
Все себе должны установить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37058
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 894 раз.
- Подякували: 4447 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:20
airmax78 написав:
Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
Массово уйдёт со сменой двух поколений. Когда массово начнут строиться сегодняшние тридцатилетние. Когда то мне иностранец, который хотел купить дом в пределах такой же суммы, жаловался, что в дорогостоящем сегменте один классический китч.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7037
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:27
airmax78 написав:
Какое замечательное приложение Дія. Забыл кошелек со всеми документами. Вспомнил только на выезде из Киева - возвращаться не пришлось.
Все себе должны установить.
А в приложении киевсмартсити можно найти эвакуированую машину
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7037
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 1258 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:27
hume написав: airmax78 написав:
Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
Массово уйдёт со сменой двух поколений. Когда массово начнут строиться сегодняшние тридцатилетние. Когда то мне иностранец, который хотел купить дом в пределах такой же суммы, жаловался, что в дорогостоящем сегменте один классический китч.
Массово не начнут.
Если углубится в вопрос, то подходящих по параметрам участков в Киеве и ближнем пригороде особо нет.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 760 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 26 гру, 2020 10:34
airmax78 написав:
Какое замечательное приложение Дія. Забыл кошелек со всеми документами. Вспомнил только на выезде из Киева - возвращаться не пришлось.
Все себе должны установить.
Все замечательно, пока у тебя не вытащили смартфон. А там опа! и банковские карты, и паспортные данные, и сим-карта к номеру которой это все подвязано.
Бинго!
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10294
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1265 раз.
- Подякували: 2921 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19678
|3320936
|
Суб 26 гру, 2020 09:52
BIGor
|
|130
|232763
|
|
|8
|20511
|
|