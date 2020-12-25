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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6027602860296030

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 68
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 01:19

  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic


"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:14

  барабашов написав:flyman
Этот маэток Пабло Эскобара за лям - памятник лучшим временам ВФ или В.Пчеловодыча,как кому пёрло. И зарытым чемоданам кэша.
А ты со своим мышлением "жить на сотку, покупать в кефир в последний день годности за -50%, но стать в 60 почётным лендлордом" никогда, даже если с неба чемодан упадёт, не поймёшь, зачем людям столовая больше трёхи панельки и нах зимний сад с бассейном под этой крышей.
Бюджет ремонта сортира в этом замке тебе скалькулировать?

як раціональний лендлорд не могу скалькуліровать кешфло, який би давав профіт на даном маєтку
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 09:51

  rjkz написав:
  UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic


"Памятник деньгам"
МОПы не модные, беспощадно устарели.
Очень наглядно, как меняются тренды.

Там только год как всё доделали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:08

  Libo написав:
  Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...


Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке. 8)

Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой))
Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:15

  hume написав:
  Libo написав:
  Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...


Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке. 8)

Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой))
Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.

на счет виталика согласен, хотя он не хуже других, а в чем-то даже лучше.
а вот херсон не советую - там такая ж...
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:16

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    Какое замечательное приложение Дія. Забыл кошелек со всеми документами. Вспомнил только на выезде из Киева - возвращаться не пришлось.
    Все себе должны установить.
    airmax78
     
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:20

      airmax78 написав:
      UA написав:Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
    Всего по 1250 у.е метр
    https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/dom-na ... shop_basic

    Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.

    Массово уйдёт со сменой двух поколений. Когда массово начнут строиться сегодняшние тридцатилетние. Когда то мне иностранец, который хотел купить дом в пределах такой же суммы, жаловался, что в дорогостоящем сегменте один классический китч.
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:27

      airmax78 написав:Какое замечательное приложение Дія. Забыл кошелек со всеми документами. Вспомнил только на выезде из Киева - возвращаться не пришлось.
    Все себе должны установить.

    А в приложении киевсмартсити можно найти эвакуированую машину
    hume
     
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:27

      hume написав:
      airmax78 написав:Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.

    Массово уйдёт со сменой двух поколений. Когда массово начнут строиться сегодняшние тридцатилетние. Когда то мне иностранец, который хотел купить дом в пределах такой же суммы, жаловался, что в дорогостоящем сегменте один классический китч.

    Массово не начнут.
    Если углубится в вопрос, то подходящих по параметрам участков в Киеве и ближнем пригороде особо нет.
    UA
     
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 10:34

      airmax78 написав:Какое замечательное приложение Дія. Забыл кошелек со всеми документами. Вспомнил только на выезде из Киева - возвращаться не пришлось.
    Все себе должны установить.

    Все замечательно, пока у тебя не вытащили смартфон. А там опа! и банковские карты, и паспортные данные, и сим-карта к номеру которой это все подвязано.
    Бинго!
    antey1969
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