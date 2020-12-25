Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:flyman Этот маэток Пабло Эскобара за лям - памятник лучшим временам ВФ или В.Пчеловодыча,как кому пёрло. И зарытым чемоданам кэша. А ты со своим мышлением "жить на сотку, покупать в кефир в последний день годности за -50%, но стать в 60 почётным лендлордом" никогда, даже если с неба чемодан упадёт, не поймёшь, зачем людям столовая больше трёхи панельки и нах зимний сад с бассейном под этой крышей. Бюджет ремонта сортира в этом замке тебе скалькулировать?
як раціональний лендлорд не могу скалькуліровать кешфло, який би давав профіт на даном маєтку
Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой)) Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.
Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой)) Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.
на счет виталика согласен, хотя он не хуже других, а в чем-то даже лучше. а вот херсон не советую - там такая ж...
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
Массово уйдёт со сменой двух поколений. Когда массово начнут строиться сегодняшние тридцатилетние. Когда то мне иностранец, который хотел купить дом в пределах такой же суммы, жаловался, что в дорогостоящем сегменте один классический китч.
airmax78 написав:Откуда у нашего народа тяга к такой куйне? То ли в пионэрском детстве самым ярким впечатлением было посещение какого-то чудом сохранившегося дворца. То ли это желание вчерашних говночерпиев выглядеть потомственными аристократами. Это просто классический случай и все как на подбор: что квартиры, что дома.
Массово уйдёт со сменой двух поколений. Когда массово начнут строиться сегодняшние тридцатилетние. Когда то мне иностранец, который хотел купить дом в пределах такой же суммы, жаловался, что в дорогостоящем сегменте один классический китч.
Массово не начнут. Если углубится в вопрос, то подходящих по параметрам участков в Киеве и ближнем пригороде особо нет.
Какую квартиру в Москве можно купить за $1 млн в 2020 году
Больше всего квадратных метров на $1 млн можно приобрести в районе Дорогомилово: здесь на такую сумму доступно 140 кв. м (+9% — 128 кв. м в 2019-м). При этом наибольшее увеличение количества доступных квадратных метров за $1 млн было отмечено в Таганском районе, где за год показатель вырос с 82 кв. м до 107 кв. м (+31%), выяснили аналитики.
Сокращение доступных квадратных метров было отмечено в четырех локациях (Замоскворечье, Остоженка — Пречистенка, Сретенка и Чистые пруды), где средняя цена предложения продемонстрировала более существенный рост за рассматриваемый период, чем в других районах. Например, в районе Чистых прудов количество доступных за $1 млн квадратных метров сократилось на 6%, до 74 кв. м, а в Замоскворечье — на 16%, до 70 кв. м. Максимальная отрицательная динамика (минус 19%) отмечена на Сретенке, где за $1 млн теперь возможно приобрести только 78 кв. м (против 97 кв. м в конце 2019 года).
Два самых дорогих района столицы сохранили свои позиции по стоимости жилья: на ноябрь 2020 года на Патриарших прудах за условный $1 млн возможно приобрести 31 кв. м, а на Остоженке — Пречистенке — 34 кв. м. Однако если на Патриарших прудах показатель увеличился на 7%, то на Остоженке — Пречистенке, наоборот, сократился на 17%, выяснили эксперты.