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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6028602960306031

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 68
1. Зросли більш, як на 30%
31%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:02

  Libo написав:Какую квартиру в Москве можно купить за $1 млн в 2020 году


Больше всего квадратных метров на $1 млн можно приобрести в районе Дорогомилово: здесь на такую сумму доступно 140 кв. м (+9% — 128 кв. м в 2019-м). При этом наибольшее увеличение количества доступных квадратных метров за $1 млн было отмечено в Таганском районе, где за год показатель вырос с 82 кв. м до 107 кв. м (+31%), выяснили аналитики.

Сокращение доступных квадратных метров было отмечено в четырех локациях (Замоскворечье, Остоженка — Пречистенка, Сретенка и Чистые пруды), где средняя цена предложения продемонстрировала более существенный рост за рассматриваемый период, чем в других районах. Например, в районе Чистых прудов количество доступных за $1 млн квадратных метров сократилось на 6%, до 74 кв. м, а в Замоскворечье — на 16%, до 70 кв. м. Максимальная отрицательная динамика (минус 19%) отмечена на Сретенке, где за $1 млн теперь возможно приобрести только 78 кв. м (против 97 кв. м в конце 2019 года).

Два самых дорогих района столицы сохранили свои позиции по стоимости жилья: на ноябрь 2020 года на Патриарших прудах за условный $1 млн возможно приобрести 31 кв. м, а на Остоженке — Пречистенке — 34 кв. м. Однако если на Патриарших прудах показатель увеличился на 7%, то на Остоженке — Пречистенке, наоборот, сократился на 17%, выяснили эксперты.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5fdbcb5e9a79 ... m=newsfeed

і?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 12:03

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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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