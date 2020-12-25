Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Какую квартиру в Москве можно купить за $1 млн в 2020 году
Больше всего квадратных метров на $1 млн можно приобрести в районе Дорогомилово: здесь на такую сумму доступно 140 кв. м (+9% — 128 кв. м в 2019-м). При этом наибольшее увеличение количества доступных квадратных метров за $1 млн было отмечено в Таганском районе, где за год показатель вырос с 82 кв. м до 107 кв. м (+31%), выяснили аналитики.
Сокращение доступных квадратных метров было отмечено в четырех локациях (Замоскворечье, Остоженка — Пречистенка, Сретенка и Чистые пруды), где средняя цена предложения продемонстрировала более существенный рост за рассматриваемый период, чем в других районах. Например, в районе Чистых прудов количество доступных за $1 млн квадратных метров сократилось на 6%, до 74 кв. м, а в Замоскворечье — на 16%, до 70 кв. м. Максимальная отрицательная динамика (минус 19%) отмечена на Сретенке, где за $1 млн теперь возможно приобрести только 78 кв. м (против 97 кв. м в конце 2019 года).
Два самых дорогих района столицы сохранили свои позиции по стоимости жилья: на ноябрь 2020 года на Патриарших прудах за условный $1 млн возможно приобрести 31 кв. м, а на Остоженке — Пречистенке — 34 кв. м. Однако если на Патриарших прудах показатель увеличился на 7%, то на Остоженке — Пречистенке, наоборот, сократился на 17%, выяснили эксперты.
Київський метрополітен цього року перевіз на 40% менше пасажирів у порівнянні з попереднім роком.
Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2020 році.
«Послугами столичного метрополітену скористалися цього року понад 250 млн пасажирів. Це на 40% менше, ніж у минулому році. Ми розуміємо, що два місяці в нас був жорсткий локдаун. І вперше за 60 років існування Київського метрополітену він не працював», – прокоментував мер.
В році 12 місяців, 2 місяці - це 16,6%, щось не сходиться