Libo написав:

Больше всего квадратных метров на $1 млн можно приобрести в районе Дорогомилово: здесь на такую сумму доступно 140 кв. м (+9% — 128 кв. м в 2019-м). При этом наибольшее увеличение количества доступных квадратных метров за $1 млн было отмечено в Таганском районе, где за год показатель вырос с 82 кв. м до 107 кв. м (+31%), выяснили аналитики.Сокращение доступных квадратных метров было отмечено в четырех локациях (Замоскворечье, Остоженка — Пречистенка, Сретенка и Чистые пруды), где средняя цена предложения продемонстрировала более существенный рост за рассматриваемый период, чем в других районах. Например, в районе Чистых прудов количество доступных за $1 млн квадратных метров сократилось на 6%, до 74 кв. м, а в Замоскворечье — на 16%, до 70 кв. м. Максимальная отрицательная динамика (минус 19%) отмечена на Сретенке, где за $1 млн теперь возможно приобрести только 78 кв. м (против 97 кв. м в конце 2019 года).Два самых дорогих района столицы сохранили свои позиции по стоимости жилья: на ноябрь 2020 года на Патриарших прудах за условный $1 млн возможно приобрести 31 кв. м, а на Остоженке — Пречистенке — 34 кв. м. Однако если на Патриарших прудах показатель увеличился на 7%, то на Остоженке — Пречистенке, наоборот, сократился на 17%, выяснили эксперты.Подробнее на РБК: