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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6029603060316032

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 69
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:50

  BIGor написав:Кличко знову щось наплутав
https://news.finance.ua/ua/news/-/48428 ... go-klychko
Київський метрополітен цього року перевіз на 40% менше пасажирів у порівнянні з попереднім роком.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2020 році.

«Послугами столичного метрополітену скористалися цього року понад 250 млн пасажирів. Це на 40% менше, ніж у минулому році. Ми розуміємо, що два місяці в нас був жорсткий локдаун. І вперше за 60 років існування Київського метрополітену він не працював», – прокоментував мер.

В році 12 місяців, 2 місяці - це 16,6%, щось не сходиться :D

в нього аірмакс був спічрайтером,
просто населання настільки "зубожило", що накупляло євроблях замість того щоб користуватися ШРТ,
КРЖН вверх, вєдь - "дєньгі і насілєнія єсть"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Кличко знову щось наплутав
https://news.finance.ua/ua/news/-/48428 ... go-klychko

Ничего не напутал. Много людей начали намного меньше пользоваться общественным транспортом. Многие не вышли с удаленки и работают дома. Многие разъехались из Киева.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:07

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...

так ПАП, му.к, бо долярчики заробили при ПАПі,
Зе му.к, бо долярчики далі заробляють.

"Яких, бжалд, реформ долярчикам ще не вистачає"? (с)
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:07

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...

так ПАП, му.к, бо долярчики заробили при ПАПі,
Зе му.к, бо долярчики далі заробляють.

"Яких, бжалд, реформ долярчикам ще не вистачає"? (с)
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 6029603060316032
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