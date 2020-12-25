Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Київський метрополітен цього року перевіз на 40% менше пасажирів у порівнянні з попереднім роком.
Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2020 році.
«Послугами столичного метрополітену скористалися цього року понад 250 млн пасажирів. Це на 40% менше, ніж у минулому році. Ми розуміємо, що два місяці в нас був жорсткий локдаун. І вперше за 60 років існування Київського метрополітену він не працював», – прокоментував мер.
В році 12 місяців, 2 місяці - це 16,6%, щось не сходиться
в нього аірмакс був спічрайтером, просто населання настільки "зубожило", що накупляло євроблях замість того щоб користуватися ШРТ, КРЖН вверх, вєдь - "дєньгі і насілєнія єсть"
Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн. Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць! Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!
Что же вам-то не нравится? Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда. Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...
Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн. Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць! Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!
Что же вам-то не нравится? Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда. Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...
так ПАП, му.к, бо долярчики заробили при ПАПі, Зе му.к, бо долярчики далі заробляють.
"Яких, бжалд, реформ долярчикам ще не вистачає"? (с)
Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн. Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць! Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!
Что же вам-то не нравится? Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда. Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...
так ПАП, му.к, бо долярчики заробили при ПАПі, Зе му.к, бо долярчики далі заробляють.
"Яких, бжалд, реформ долярчикам ще не вистачає"? (с)
Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн. Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць! Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!
Что же вам-то не нравится? Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда. Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...
Так я смайлики для чого ставлю?
Так ото, що Ви написали, я і мав на увазі! А то, Зе, як і Кличка - всі критикують, а добрих справ - не помічають!!!