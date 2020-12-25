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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6030603160326033>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 69
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 14:50

  BIGor написав:Кличко знову щось наплутав
https://news.finance.ua/ua/news/-/48428 ... go-klychko
Київський метрополітен цього року перевіз на 40% менше пасажирів у порівнянні з попереднім роком.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко під час звіту про підсумки роботи міської влади в 2020 році.

«Послугами столичного метрополітену скористалися цього року понад 250 млн пасажирів. Це на 40% менше, ніж у минулому році. Ми розуміємо, що два місяці в нас був жорсткий локдаун. І вперше за 60 років існування Київського метрополітену він не працював», – прокоментував мер.

В році 12 місяців, 2 місяці - це 16,6%, щось не сходиться :D

в нього аірмакс був спічрайтером,
просто населання настільки "зубожило", що накупляло євроблях замість того щоб користуватися ШРТ,
КРЖН вверх, вєдь - "дєньгі і насілєнія єсть"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Кличко знову щось наплутав
https://news.finance.ua/ua/news/-/48428 ... go-klychko

Ничего не напутал. Много людей начали намного меньше пользоваться общественным транспортом. Многие не вышли с удаленки и работают дома. Многие разъехались из Киева.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:07

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...

так ПАП, му.к, бо долярчики заробили при ПАПі,
Зе му.к, бо долярчики далі заробляють.

"Яких, бжалд, реформ долярчикам ще не вистачає"? (с)
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:07

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...

так ПАП, му.к, бо долярчики заробили при ПАПі,
Зе му.к, бо долярчики далі заробляють.

"Яких, бжалд, реформ долярчикам ще не вистачає"? (с)
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 15:36

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:Нікчемних 8 000грн.
Ще й на дітей(до 10р) ФОПів, дає пА ~ 2 000грн/карантинний місяць!
Коротше, Зе, як і Кличко - му*** му***!

Что же вам-то не нравится?
Дал допомогу ФОПам - плохой. Хотя ФОПы, в большинстве своем, далеко не самые бедные. У них и заначки, и квартиры свои, и машины, и квартиры под аренду. Даже на себя посмотрите со своими вкладами в два фонда.
Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...

Так я смайлики для чого ставлю? :)

Так ото, що Ви написали, я і мав на увазі!
А то, Зе, як і Кличка - всі критикують, а добрих справ - не помічають!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

безликое чудо, убери это и не создавай проблем всему порталу из-за одного русофобского у***
ЗображенняЗображення
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
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    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:10

      Vlad442 написав:Это не люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Могли бы и обойтись. Весной же обошлись. Сейчас дали помощь и му...


    Дали 300 тыс из 2 млн. Это не помощь, а возврат уплаченных налогов. К примеру ФОП 2 группы платит в год 24 тыс налогов за себя и минимально 24 тыс за наемного работника.

    Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:17

    jj1981ua
    На Финансах унижение по национальному признаку приветствуется и поощряется.
    Добавьте кадра в игнор, и не подсвечиваейте плз.
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 16:26

      antey1969 написав:jj1981ua
    На Финансах унижение по национальному признаку приветствуется и поощряется.
    Добавьте кадра в игнор, и не подсвечиваейте плз.

    я не юрист, но думаю весь портал может отгребти за это, не?
    ну в чистом виде призывы к насилию по национальному признаку
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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