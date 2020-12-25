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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 16:32
jj1981ua написав: antey1969 написав:jj1981ua
На Финансах унижение по национальному признаку приветствуется и поощряется.
Добавьте кадра в игнор, и не подсвечиваейте плз.
я не юрист, но думаю весь портал может отгребти за это, не?
ну в чистом виде призывы к насилию по национальному признаку
девочки у вас пмс чёле???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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