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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 17:11
zРадио написав:UA
Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо
В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ
)
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UA
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:14
UA написав: zРадио написав:UA
Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо
В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ
)
бск
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:29
UA написав: zРадио написав:UA
Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо
В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении
не-не, тема не раскрыта
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baraka
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:58
baraka написав:
не-не, тема не раскрыта
У человека желания не упираются в возможности.
Что тут раскрывать?
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UA
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59
hume написав: Libo написав: Прохожий написав:
а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...
Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке.
Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой))
Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.
Если б не Кличко то можно парковаться как мудк?)
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Kostia
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Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59
UA написав:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ
)
Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?
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fasser
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:02
fasser написав: UA написав:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ
)
Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?
ИМХО писдёж изначально был в этой фразе
"Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр
"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:11
fasser написав: UA написав:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ
)
Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?
Когда люди продают машины после месяца эксплуатации это никого не удивляет.
А недвижимость удивляет.
Ребята, вы мне напоминаете покупателей 10-12 летней давности.
Тогда через одного на просмотрах закатывали - Вы ж продаете из за кредита/ипотеки? Вам же срочно? Квартиры просто так не продают...
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UA
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:17
UA написав: zРадио написав:UA
Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо
В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ
)
С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.
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airmax78
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Додано: Суб 26 гру, 2020 18:24
UA
А чем он занимается здесь,что так крепко на ноги стал, с мрамором прям с Флоренции и мозаикой от Версаче в бассейне, и шо он там(в Германии? Англии? США???) планирует в эмиграции делать, шоб не спиться? А лет ему сколько? В комсомоле, как Тигипыч, не порулил-нарулил, так сказать, на закате империи и начале массового расхищения социалистической собственности?
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барабашов
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