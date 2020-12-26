Додано: Суб 26 гру, 2020 18:02

fasser написав: UA написав: -Климат

-Окружение

Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ ) -Климат-ОкружениеЛюбой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ

Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ? Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?

Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.

Всего по 1250 у.е метр

ИМХО писдёж изначально был в этой фразе