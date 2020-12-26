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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6030603160326033>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 69
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:11

  zРадио написав:UA

Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо

В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ :mrgreen: )
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:14

  UA написав:
  zРадио написав:UA

Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо

В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ :mrgreen: )

бск
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:29

  UA написав:
  zРадио написав:UA

Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо

В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении


не-не, тема не раскрыта :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:58

  baraka написав:не-не, тема не раскрыта :)

У человека желания не упираются в возможности.
Что тут раскрывать?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59

  hume написав:
  Libo написав:
  Прохожий написав:а с паркингом они уже реально акуели, от 400кгрн...


Это еще недорого. В центре дешевле $25 тыщ не купишь. А ситуация с парковкой все напряженнее, места для парквоки все меньше и наконец заработала служба эвакуаторов по расчистке улиц от машин чертей. Надо приучать их к порядку, покупаешь машину - купи место для парковки. Думаешь о покупке квартиры - думай одновременно и о парковке. 8)

Кстати, эвакуаторы работают на ура. Меня уже даже эвакуировали с Ахматовой))
Но, Кличко все равно мyдак)) рекламу убирает, машины эвакуирует. Если запретиттстеклить балконы и утеплять фасад жовто-блакытным перееду в Херсон.

Если б не Кличко то можно парковаться как мудк?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 17:59

  UA написав:-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ :mrgreen: )

Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?
fasser
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:02

  fasser написав:
  UA написав:-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ :mrgreen: )

Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?

ИМХО писдёж изначально был в этой фразе
"Знакомый в связи с отъездом на ПМЖ зарубеж продает. Может кому надо.
Всего по 1250 у.е метр"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:11

  fasser написав:
  UA написав:-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ :mrgreen: )

Так он жил-жил и только после того, как построил дворец, понял какой тут климат, окружение и т.д. ?

Когда люди продают машины после месяца эксплуатации это никого не удивляет.
А недвижимость удивляет.
Ребята, вы мне напоминаете покупателей 10-12 летней давности.
Тогда через одного на просмотрах закатывали - Вы ж продаете из за кредита/ипотеки? Вам же срочно? Квартиры просто так не продают...
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:17

  UA написав:
  zРадио написав:UA

Пшонка-стайл - это такое. Почему человек с деньгами покидает Украину? Почему сейчас, в пользу какой страны и какие "долгосрочные" мотивы? Если можете, поделитесь, плиз, спасибо

В первую очередь у него есть такая финансовая возможность
А так:
-Климат
-Окружение
Любой нормальный человек хочет чтобы его дети росли в приличном окружении, а не мутных донецких МБАшниц Трайбек (всем известный собирательный образ :mrgreen: )

С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:24

UA
А чем он занимается здесь,что так крепко на ноги стал, с мрамором прям с Флоренции и мозаикой от Версаче в бассейне, и шо он там(в Германии? Англии? США???) планирует в эмиграции делать, шоб не спиться? А лет ему сколько? В комсомоле, как Тигипыч, не порулил-нарулил, так сказать, на закате империи и начале массового расхищения социалистической собственности?
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