UA
И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:27
UA
И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:50
С зеркалом?
Вы давно в Ларнаке или Лимасоле были?
Додано: Суб 26 гру, 2020 18:59
наколядува бабосів, продав нєдвігу, получив відбілений лям, поїхав на Кіпр та купив резидентсво за інвестицію в нерухомість.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 19:55
UA
зачем он сдает убитую хату по 8к на трояне?
он упоротый?
и кто в кризис купит такую хату? Купи луче акции укрнафты.
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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