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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6030603160326033

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 69
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:27

UA
И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:50

  барабашов написав:UA
И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?

С зеркалом?
Вы давно в Ларнаке или Лимасоле были?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 18:59

  UA написав:
  барабашов написав:UA
И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?

С зеркалом?
Вы давно в Ларнаке или Лимасоле были?

наколядува бабосів, продав нєдвігу, получив відбілений лям, поїхав на Кіпр та купив резидентсво за інвестицію в нерухомість.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 19:55

UA

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-2h-k ... shop_basic
зачем он сдает убитую хату по 8к на трояне?
он упоротый? :)

и кто в кризис купит такую хату? Купи луче акции укрнафты.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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  #<1 ... 6030603160326033
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