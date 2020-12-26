Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
барабашов написав:UA И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
барабашов написав:UA И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
С зеркалом? Вы давно в Ларнаке или Лимасоле были?
наколядува бабосів, продав нєдвігу, получив відбілений лям, поїхав на Кіпр та купив резидентсво за інвестицію в нерухомість.
барабашов написав:UA И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
причем тут девки, может у продавана жена есть?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грнhttp://goo.gl/XOrCSn Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
барабашов написав:UA И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
причем тут девки, может у продавана жена есть?
Мне кажется, у растишек горит от всех фактов эмиграции денежных мешков - это ж сколько денег сквозь пальцы утекает...
барабашов написав:UA И это, Ваш друг понимает, что бухать он там будет с отражением в зеркале или по скайпу, когда грусть-печаль накатит, и это в лучшем случае, а девок пороть будет только продажных и по сравнению с нашими, невероятно дорогих и силиконовых?
А в чем проблема взять наших "дешевых" и "не продажных" девок с собой?
airmax78 написав:С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.
А тележка из Эпика? А парковка во втором ряду на Хрещатике? ...А колбаса по 500 грн?