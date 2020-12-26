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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:01
UA написав: airmax78 написав:
С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.
А тележка из Эпика?
А парковка во втором ряду на Хрещатике?
...А колбаса по 500 грн?
Тележку не помню. Парковкой, думаю, он дразнился. А колбаса по 500 грн. - у каждого свои слабости.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25
Что там с тележкой? На гриль забрал?
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