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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6031603260336034

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 69
1. Зросли більш, як на 30%
30%
21
2. Зросли на 20 - 30%
4%
3
3. Зросли на 10 - 20%
3%
2
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
1
5. Приблизно ті самі
20%
14
6. Впали менш ніж на 10%
7%
5
7. Впали на 10 - 20%
6%
4
8. Впали на 20 - 30%
3%
2
9. Впали більш, як на 30%
25%
17
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:01

  UA написав:
  airmax78 написав:С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.

А тележка из Эпика?
А парковка во втором ряду на Хрещатике?
...А колбаса по 500 грн? :mrgreen:

Тележку не помню. Парковкой, думаю, он дразнился. А колбаса по 500 грн. - у каждого свои слабости.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25

Что там с тележкой? На гриль забрал?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:04

  hume написав:
  Kostia написав:[
Если б не Кличко то можно парковаться как мудк?)

Как мудaк это как? Очевидно вы хорошо знаете

Знаю, написали же что эвакуатор забрал
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24

Как Вас этот ЖК ривьера риверсайд?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 26 гру, 2020 22:42, всього редагувалось 7 разів.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24

  Grand Touring написав:Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату

Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 22:26

  Zebra написав:
  Grand Touring написав:Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату

Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.


Так і до дешевія недалеко)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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