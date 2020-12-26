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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 гру, 2020 21:01
UA написав: airmax78 написав:
С Вашего позволения, вступлюсь за Трибеку. Помимо того, что зажал Чивас и является латентным украинофобом - других грехов за ним, вроде, замечено не было. Но у нас в стране %%30 украинофобов, поэтому этот грех простим ему.
А тележка из Эпика?
А парковка во втором ряду на Хрещатике?
...А колбаса по 500 грн?
Тележку не помню. Парковкой, думаю, он дразнился. А колбаса по 500 грн. - у каждого свои слабости.
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Додано: Суб 26 гру, 2020 21:25
Что там с тележкой? На гриль забрал?
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hume
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:04
hume написав: Kostia написав:
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Если б не Кличко то можно парковаться как мудк?)
Как мудaк это как? Очевидно вы хорошо знаете
Знаю, написали же что эвакуатор забрал
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24
Как Вас этот ЖК ривьера риверсайд?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 26 гру, 2020 22:42, всього редагувалось 7 разів.
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:24
Grand Touring написав:
Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату
Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.
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Zebra
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Додано: Суб 26 гру, 2020 22:26
Zebra написав: Grand Touring написав:
Предлагаю брать такой налог с лендлордов 24 тыс грн в год на комнату
Все верно. И лосю понятно, что вторая квартира у одного лица, на 90% он лендлорд. Значит начиная со второй единицы должен уплачиваться налог 24 тыс грн в год - или продавай. А то развели демократию на рынке недвиги.
Так і до дешевія недалеко)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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